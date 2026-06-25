Свищев высказался о грантах МОК

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что национальность спортсменов не должна влиять на получение гранта от Международного олимпийского комитета (МОК).