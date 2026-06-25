Свищев высказался о грантах МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что национальность спортсменов не должна влиять на получение гранта от Международного олимпийского комитета (МОК).
- МОК учредил грант «Готовность к будущему» в размере 10 тысяч долларов для поддержки участников Олимпийских игр, общий фонд инициативы составляет 140 миллионов долларов.
- Дмитрий Свищев подчеркнул, что гранты должны предоставляться всем спортсменам вне зависимости от их национальности.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что национальность спортсменов не должна влиять на получение гранта от Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее МОК учредил грант под названием "Готовность к будущему" в размере 10 тысяч долларов для поддержки участников Олимпийских игр. Ожидается, что на него будут иметь право около 14 тысяч олимпийцев. Грант будет предоставляться через существующие структуры Национальных олимпийских комитетов (НОК). Общий фонд инициативы составляет 140 миллионов долларов.
"В последнее время МОК принимает совершенно правильные решения по поводу деполитизации деятельности как спортивной организации, деполитизации Игр и вообще всего, что связано вокруг спорта. Гранты как дополнительная мотивация является позитивной новостью для любого спортсмена, но это однозначно должно относиться ко всем спортсменам вне зависимости от их национальности", - сказал Свищев.