Свириденко рассказал о попытках лишить Россию статуса народа-победителя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал о многолетней кампании по переписыванию истории Великой Отечественной войны.
- Цель этой кампании, по его словам, — лишить Россию статуса народа-победителя и навязать образ агрессора.
- Свириденко подчеркнул, что противостоять внешним вызовам можно только с опорой на традиции и историю.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россию хотят лишить статуса народа-победителя и навязать образ агрессора путем многолетней кампании переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
"Тема, с моей точки (зрения - ред.) заслуживающая особого внимания, - это многолетняя кампания по переписыванию истории Великой Отечественной войны. Как представляется, ее цель… лишить Россию статуса народа-победителя и навязать нам образ агрессора", - сказал замминистра юстиции в ходе сессии "Суверенный код: единый мультимедийный исторический ресурс".
Он добавил, что переписывание истории - это последовательная идеологическая операция с конкретными организаторами.
"Только с опорой на наши традиции и историю мы сможем уверенно и профессионально противостоять внешним вызовам", - заключил Свириденко.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.