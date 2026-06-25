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Свириденко рассказал о попытках лишить Россию статуса народа-победителя - РИА Новости, 25.06.2026
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19:10 25.06.2026
Свириденко рассказал о попытках лишить Россию статуса народа-победителя

Свириденко: Россию хотят сделать агрессором путем переписывания истории ВОВ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко
Заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко рассказал о многолетней кампании по переписыванию истории Великой Отечественной войны.
  • Цель этой кампании, по его словам, — лишить Россию статуса народа-победителя и навязать образ агрессора.
  • Свириденко подчеркнул, что противостоять внешним вызовам можно только с опорой на традиции и историю.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россию хотят лишить статуса народа-победителя и навязать образ агрессора путем многолетней кампании переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко.
"Тема, с моей точки (зрения - ред.) заслуживающая особого внимания, - это многолетняя кампания по переписыванию истории Великой Отечественной войны. Как представляется, ее цель… лишить Россию статуса народа-победителя и навязать нам образ агрессора", - сказал замминистра юстиции в ходе сессии "Суверенный код: единый мультимедийный исторический ресурс".
Он добавил, что переписывание истории - это последовательная идеологическая операция с конкретными организаторами.
"Только с опорой на наши традиции и историю мы сможем уверенно и профессионально противостоять внешним вызовам", - заключил Свириденко.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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