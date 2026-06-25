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Свириденко в Гданьске пять раз поблагодарила Польшу за помощь Украине - РИА Новости, 25.06.2026
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13:28 25.06.2026 (обновлено: 18:15 25.06.2026)
Свириденко в Гданьске пять раз поблагодарила Польшу за помощь Украине

Премьер Украины Свириденко пять раз поблагодарила Польшу за помощь Украине

© REUTERS / Lukasz GlowalaПремьер-министр Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции в Гданьске. 25 июня 2026
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции в Гданьске. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Lukasz Glowala
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции в Гданьске. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пять раз поблагодарила Польшу за помощь Украине на конференции в Гданьске.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пять раз поблагодарила Польшу за помощь Украине на конференции в Гданьске на фоне нарастающего напряжения и политических конфликтов между Варшавой и Киевом.
В начале своей речи на открытии конференции в Польше Свириденко три раза поблагодарила польский народ и дважды - присутствующего на конференции премьер-министра Польши Дональда Туска, причем один раз она поблагодарила его на польском языке. Премьер-министр также дважды поблагодарила участников мероприятия, затем в ходе выступления благодарности еще пять раз прозвучали в адрес партнеров Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Зеленского на фоне скандала с героизацией УПА* уже не ждут в Польше
11 июня, 14:17
Трансляцию мероприятия вел украинский портал "Новости.LIVE" на своем YouTube-канале.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В итоге Зеленский отказался от визита в Польшу и участия в этой конференции. Сначала он планировал отправить вместо себя в Гданьск свою жену Елену. До последнего дня в программе конференции значилось ее выступление в рамках дискуссии Identity as a Skill for the Future, организованной Гданьским университетом. Однако в последний момент стало известно, что и Елена Зеленская решила отказаться от посещения Польши.
*Запрещенные в России экстремистские организации.
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