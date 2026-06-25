В Сумах прогремел четвертый взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

По данным телеканала «Общественное», в четверг в городе уже трижды сообщалось о взрывах.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

В четверг телеканал уже трижды сообщал о взрывах в городе.

"Взрыв в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".