Апелляционный суд Армении освободил из-под домашнего ареста мэра Масиса

Ранее адвокат экс-мэра Тигран Атанесян сообщил, что ни один из четырех свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний, но это не помешало суду вынести такой строгий приговор. Кроме того, Атанесян отметил, что на экс-мэра Масиса могла бы быть распространена амнистия 2018 года, если бы срок заключения был до шести лет. Сторонники экс-градоначальника считают его преследование политическим.