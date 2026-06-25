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Апелляционный суд Армении освободил из-под домашнего ареста мэра Масиса - РИА Новости, 25.06.2026
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20:30 25.06.2026
Апелляционный суд Армении освободил из-под домашнего ареста мэра Масиса

Суд в Армении освободил из-под домашнего ареста мэра Масиса Амбарцумяна

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении освободил из-под домашнего ареста мэра города Масис Давида Амбарцумяна, сообщила его адвокат Гаяне Папоян.
"Наша жалоба удовлетворена частично. Дело Давида Амбарцумяна направлено (в суд - ред.) на доследование. Давид Амбарцумян освобожден", - написала Папоян в соцсети Facebook*.
Двадцать восьмого октября 2025 года армянская полиция взяла Амбарцумяна под стражу в ереванском аэропорту "Звартноц" по прилету из РФ. Двадцать третьего октября суд в Армении заочно приговорил Амбарцумяна к шести годам и трем месяцам тюрьмы по статье "Хулиганство". Амбарцумян обвинялся в применении насилия в 2018 году в отношении сторонников нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна во время их акций протеста. В январе 2026 года Абарцумян был переведен под домашний арест.
Ранее адвокат экс-мэра Тигран Атанесян сообщил, что ни один из четырех свидетелей во время судебного процесса не дал против Амбарцумяна обвинительных показаний, но это не помешало суду вынести такой строгий приговор. Кроме того, Атанесян отметил, что на экс-мэра Масиса могла бы быть распространена амнистия 2018 года, если бы срок заключения был до шести лет. Сторонники экс-градоначальника считают его преследование политическим.

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