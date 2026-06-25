США могут отключить все, что захотят, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут отключить все, что захотят, так как для них не существует международного права.

Она добавила, что не существует и гарантий.

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После ситуации с удалением в App Store российских приложений США могут отключить все, что захотят, для них не существует международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным, и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.

"Сегодня они (США. — Прим. ред.) решили так, завтра, видимо, по тем или иным причинам могут вообще отключить все что хочешь. Для них не существует уже не то что законов или международного права — правил даже не существует, не существует и гарантий", — сказала Захарова на брифинге

По словам дипломата, те, кто будет приобретать американские цифровые продукты с искусственным интеллектом и внедрять в свои технологические и логистические цепочки, "столкнутся с тем же самым".

"Либо их будут отключать от этих сервисов и, соответственно, останавливать целые кластеры их внутренней жизни, производств, промышленности, образования, услуг и так далее. Либо будут предъявлять какие-то требования, на которые эти страны, вопреки собственным национальным интересам, должны будут пойти просто ради сохранения себя на плаву", — подчеркнула она.