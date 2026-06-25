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США могут отключить все, что захотят, заявила Захарова - РИА Новости, 25.06.2026
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17:05 25.06.2026 (обновлено: 17:14 25.06.2026)
США могут отключить все, что захотят, заявила Захарова

Захарова: США могут отключить все, что захотят, для них нет международного права

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США могут отключить все, что захотят, так как для них не существует международного права.
  • Она добавила, что не существует и гарантий.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После ситуации с удалением в App Store российских приложений США могут отключить все, что захотят, для них не существует международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг из App Store пропали все приложения VK. В российской компании подтвердили РИА Новости факт их удаления, указав, что Apple сделала это без предупреждений в одностороннем порядке. Минцифры России заявило, что считает это решение политически мотивированным, и объяснило его интересами зарубежных платформ, которые вытесняются отечественными приложениями.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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"Сегодня они (США. — Прим. ред.) решили так, завтра, видимо, по тем или иным причинам могут вообще отключить все что хочешь. Для них не существует уже не то что законов или международного права — правил даже не существует, не существует и гарантий", — сказала Захарова на брифинге.
По словам дипломата, те, кто будет приобретать американские цифровые продукты с искусственным интеллектом и внедрять в свои технологические и логистические цепочки, "столкнутся с тем же самым".
"Либо их будут отключать от этих сервисов и, соответственно, останавливать целые кластеры их внутренней жизни, производств, промышленности, образования, услуг и так далее. Либо будут предъявлять какие-то требования, на которые эти страны, вопреки собственным национальным интересам, должны будут пойти просто ради сохранения себя на плаву", — подчеркнула она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что удаление приложений VK сервисом App Store поднимает вопрос о его надежности и о том, насколько можно ему доверять. Тогда же он добавил, что российские ведомства вступят в контакт с Apple по вопросам удаления приложений VK для получения разъяснений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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ТехнологииРоссияСШАМария ЗахароваApple
 
 
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