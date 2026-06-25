Краткий пересказ от РИА ИИ Гислейн Максвелл, осужденная за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора.

Министерство юстиции США обнародовало более 100 тысяч страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, значительная часть файлов была опубликована в конце января.

В ходатайстве Гислейн Максвелл говорится о скрытых доказательствах, ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к нарушениям ее конституционных прав.

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. После обнародования всех файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна его сообщница Гислейн Максвелл, осужденная на 20 лет за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

Закон о прозрачности файлов Эпштейна требовал от министерства юстиции США опубликовать все документы по делу до 19 декабря. К этому сроку ведомство обнародовало более 100 тысяч страниц материалов, однако значительная часть файлов была опубликована только в конце января.

"Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США , почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении ее осуждения и назначенного наказания", – говорится в документе.

Из ходатайства следует, что недавно рассекреченные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы скрыла от суда и которые могли бы полностью изменить вердикт присяжных. Она заявляет о ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к грубым нарушениям ее конституционных прав.

"Совокупный эффект данных конституционных и правовых нарушений представляет собой вопиющую судебную ошибку, делающую осуждение Заявительницы недействительным, необоснованным и юридически дефектным", – говорится в документе.