Сообщница Эпштейна подала в суд ходатайство о пересмотре приговора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гислейн Максвелл, осужденная за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора.
- Министерство юстиции США обнародовало более 100 тысяч страниц материалов по делу Джеффри Эпштейна, значительная часть файлов была опубликована в конце января.
- В ходатайстве Гислейн Максвелл говорится о скрытых доказательствах, ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к нарушениям ее конституционных прав.
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. После обнародования всех файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна его сообщница Гислейн Максвелл, осужденная на 20 лет за соучастие в сексуальных преступлениях, подала ходатайство о пересмотре ее приговора, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.
Закон о прозрачности файлов Эпштейна требовал от министерства юстиции США опубликовать все документы по делу до 19 декабря. К этому сроку ведомство обнародовало более 100 тысяч страниц материалов, однако значительная часть файлов была опубликована только в конце января.
"Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США, почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении ее осуждения и назначенного наказания", – говорится в документе.
Из ходатайства следует, что недавно рассекреченные файлы по делу Эпштейна содержат важные доказательства, которые прокуратура якобы скрыла от суда и которые могли бы полностью изменить вердикт присяжных. Она заявляет о ложных показаниях свидетелей и предвзятости адвокатов жертв, что привело к грубым нарушениям ее конституционных прав.
"Совокупный эффект данных конституционных и правовых нарушений представляет собой вопиющую судебную ошибку, делающую осуждение Заявительницы недействительным, необоснованным и юридически дефектным", – говорится в документе.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель (ныне исполняющий обязанности) генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.