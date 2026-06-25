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Американский ветеран рассказал, как в ВВС США ломали психику солдат - РИА Новости, 25.06.2026
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03:47 25.06.2026 (обновлено: 05:26 25.06.2026)
Американский ветеран рассказал, как в ВВС США ломали психику солдат

Американский ветеран Плута заявил о сломанной психике у солдат, обучаемых в США

© AP Photo / Chris SewardАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Chris Seward
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал, что методы подготовки американских военных ломали их психику.
  • Уоррен Плута описал условия содержания в маленьких неосвещенных боксах и упомянул о сослуживце, которого сильно надломили подобные испытания.
  • Власти США не приравнивают такие методы обучения к пыткам, но некоторые официальные лица и юристы квалифицировали их как жестокое и унижающее достоинство обращение.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что методы подготовки американских военных ломали их психику.
"Нас помещали в маленькие неосвещенные боксы, в которых можно было стоять, лишь согнувшись, и не хватало места, чтобы прилечь. Я не знаю, сколько я там находился", - вспоминает он.
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Уоррен Плута рассказал, что, будучи в боксе, слышал вопли сослуживца, психика которого не выдержала испытаний замкнутым пространством.
"Один из моих сослуживцев, видимо, страдал клаустрофобией. Я помню, что он кричал, умолял выпустить его, но его не слушали. Когда я его снова увидел, его лицо отражало изнеможение. Никаких сомнений нет в том, что те события его надломили", - сказал собеседник агентства.
Власти США не приравнивают такие методы обучения к пыткам. Однако некоторые американские официальные лица и юристы квалифицировали применение подобных практик в отношении задержанных и пленных как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
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