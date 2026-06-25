Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной военный Тим Уоррен Плута рассказал, что методы подготовки американских военных ломали их психику.

Уоррен Плута описал условия содержания в маленьких неосвещенных боксах и упомянул о сослуживце, которого сильно надломили подобные испытания.

Власти США не приравнивают такие методы обучения к пыткам, но некоторые официальные лица и юристы квалифицировали их как жестокое и унижающее достоинство обращение.

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости, Олег Краев. Отставной военный Тим Уоррен Плута, служивший в спецподразделении ВВС США в 1970-е годы, рассказал РИА Новости, что методы подготовки американских военных ломали их психику.

"Нас помещали в маленькие неосвещенные боксы, в которых можно было стоять, лишь согнувшись, и не хватало места, чтобы прилечь. Я не знаю, сколько я там находился", - вспоминает он.

Уоррен Плута рассказал, что, будучи в боксе, слышал вопли сослуживца, психика которого не выдержала испытаний замкнутым пространством.

"Один из моих сослуживцев, видимо, страдал клаустрофобией. Я помню, что он кричал, умолял выпустить его, но его не слушали. Когда я его снова увидел, его лицо отражало изнеможение. Никаких сомнений нет в том, что те события его надломили", - сказал собеседник агентства.