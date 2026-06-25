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Еще один физкультурно-спортивный комплекс открылся в Костромской области - РИА Новости, 25.06.2026
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21:18 25.06.2026
Еще один физкультурно-спортивный комплекс открылся в Костромской области

Новый физкультурно-спортивный комплекс открылся в Костромской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 25 июн – РИА Новости. Физкультурно-спортивный комплекс, построенный по решению губернатора Костромской области Сергея Ситникова после обращения к нему олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева, открылся в городе Мантурово, сообщила администрация региона.
"Решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мантурово принял губернатор Сергей Ситников после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева", - говорится в сообщении.
Билозерчев несколько лет назад приехал в Костромскую область на постоянное место жительства и открыл в Мантурово секцию спортивной гимнастики. Он пришел на личный прием к губернатору с предложением о создании спортивного объекта для юных мантуровских гимнастов.
Ситников поручил подготовить заявку в министерство спорта, а затем лично обсуждал эту тему с министром на Петербургском международном экономическом форуме, отмечают в администрации Костромской области. На строительство и закупку оборудования было привлечено более 211 миллионов рублей.
В новом спортивном комплексе, помимо гимнастики будут проходить занятия по баскетболу, большому теннису, волейболу и мини-футболу.
"В Народной программе, составленной по предложениям земляков, строительство спортивных сооружений - отдельное направление работы. Занятия физкультурой и спортом - это здоровье людей. Я поздравляю всех мантуровцев с созданием современного спортивного центра. Пусть этот комплекс будет максимально загружен. Чтобы сюда можно было приходить семьями", - поздравил горожан с открытием спортивного объекта секретарь Костромского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.
 
Костромская областьСергей СитниковЕдиная РоссияКостромская областная ДумаМантурово
 
 
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