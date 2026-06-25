Еще один физкультурно-спортивный комплекс открылся в Костромской области

КОСТРОМА, 25 июн – РИА Новости. Физкультурно-спортивный комплекс, построенный по решению губернатора Костромской области Сергея Ситникова после обращения к нему олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева, открылся в городе Мантурово, сообщила администрация региона.

"Решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мантурово принял губернатор Сергей Ситников после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева", - говорится в сообщении.

Билозерчев несколько лет назад приехал в Костромскую область на постоянное место жительства и открыл в Мантурово секцию спортивной гимнастики. Он пришел на личный прием к губернатору с предложением о создании спортивного объекта для юных мантуровских гимнастов.

Ситников поручил подготовить заявку в министерство спорта, а затем лично обсуждал эту тему с министром на Петербургском международном экономическом форуме, отмечают в администрации Костромской области. На строительство и закупку оборудования было привлечено более 211 миллионов рублей.

В новом спортивном комплексе, помимо гимнастики будут проходить занятия по баскетболу, большому теннису, волейболу и мини-футболу.