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Team Spirit стала участницей The International 2026 - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
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Киберспорт
 
18:08 25.06.2026
Team Spirit стала участницей The International 2026

Team Spirit стала пятой российской командой участницей The International 2026

© Фото : соцсети Team Spirit Команда Team Spirit по Dota 2
Команда Team Spirit по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : соцсети Team Spirit
Команда Team Spirit по Dota 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская команда Team Spirit получила путевку на турнир The International по Dota 2, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную команду Nigma Galaxy.
  • Team Spirit состоит из россиян Дениса Larl Сигитова, Магомеда Collapse Халилова, Алексея not me Космынина, Александра rue Филина и украинца Ильи Yatoro Мулярчука, команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская команда Team Spirit по результатам закрытой европейской квалификации получила путевку на главный турнир года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.
Команда завоевала место на турнире, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную Nigma Galaxy со счетом 2-1 по картам.
Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды: две - через верхнюю сетку, две - через нижнюю. Турнир завершится 28 июня.
Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).
The International - 2026 пройдет 13-23 августа в Шанхае, город во второй раз примет главный турнир года по Dota 2. Помимо Team Spirit, в нем примут участие российские Aurora Gaming, BoomBoys, 1w Team (бывшая Tundra) и Team Yandex. Действующим чемпионом является ближневосточная Team Falcons, за которую выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак.
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