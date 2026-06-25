Краткий пересказ от РИА ИИ Российская команда Team Spirit получила путевку на турнир The International по Dota 2, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную команду Nigma Galaxy.

Team Spirit состоит из россиян Дениса Larl Сигитова, Магомеда Collapse Халилова, Алексея not me Космынина, Александра rue Филина и украинца Ильи Yatoro Мулярчука, команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская команда Team Spirit по результатам закрытой европейской квалификации получила путевку на главный турнир года по Dota 2 - The International, который пройдет в Шанхае.

Команда завоевала место на турнире, обыграв в третьем раунде верхней сетки закрытой европейской квалификации ближневосточную Nigma Galaxy со счетом 2-1 по картам.

Всего по итогам европейского отбора на The International выйдут четыре команды: две - через верхнюю сетку, две - через нижнюю. Турнир завершится 28 июня.

Team Spirit представляют россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Алексей not me Космынин, Александр rue Филин и украинец Илья Yatoro Мулярчук. Команда дважды побеждала на The International (2021, 2023).