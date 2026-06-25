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Спецоперация, 25 июня: ВС России уничтожили до 1585 военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 25.06.2026

Спецоперация, 25 июня: ВС России уничтожили до 1585 военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские войска уничтожили до 1585 военнослужащих ВСУ и восемь бронемашин на различных направлениях спецоперации за сутки, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
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Также, средства противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ночная атака БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 269 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

РФ ждет продолжения диалога с США

Россия ждет продолжения диалога с США по теме украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по этому вопросу.
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Уже даже в Британии заметили

Британская газета Times обратила внимание на названия подразделений ВСУ, связанные с нацистской Германией, а также использование в украинских войсках нацистской символики.
В качестве примеров издание указывает на подразделения операторов БПЛА "Люфтваффе" и "Нахтигаль" (аналогичное название носил гитлеровский батальон, в который входили коллаборационисты из числа украинцев).

Блокада наемников в Константиновке

Боевики запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"* и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Опер.
По словам офицера, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава.
Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили 127 зданий в Константиновке за сутки, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ.
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Вчера, 16:23

Зачистка в Красном Лимане

Российские Вооруженные силы в Красном Лимане овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, воздушно-космические силы России нанесли удар шестью авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам в Щурово и четырьмя бомбами по укрывшимся на базе отдыха военнослужащим ВСУ.
Также в районе западной части Красного Лимана был нанесен удар с применением четырех авиационных бомб ФАБ-500 по боевикам 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались укрыться в здании нефункционирующей базы отдыха.

Бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили переправу ВСУ

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки, сообщает в четверг Минобороны РФ.

Террор ВСУ

Два человека, включая ребенка, погибли в результате атаки ВСУ на Крым, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Мирный житель погиб в Краснояружском округе Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщили в региональном оперштабе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКрасный ЛиманДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСу-34Воздушно-космические силы РоссииСергей Аксенов (политик)
 
 
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