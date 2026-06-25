Рейтинг@Mail.ru
Артиллерия "Севера" разбила семь пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 25.06.2026
Артиллерия "Севера" разбила семь пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Расчеты «Торнадо-Г» уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 6-й гвардейской армии группировки «Север» уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
  • Цели были выявлены в ходе воздушной разведки и оперативно переданы на командный пункт.
  • Подразделения группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления БПЛА и склады хранения противника.
БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 6-й гвардейской армии группировки "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Скиф.
"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ… в Харьковской области", - сказал военный.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Артиллеристы "Севера" за ночь уничтожили 23 пункта управления БПЛА ВСУ
07:34
По его словам, цели были выявлены в ходе воздушной разведки операторами подразделений войск беспилотных систем - обнаружены места запуска и пункты управления различными типами беспилотников противника. Координаты оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара из РСЗО "Торнадо-Г".
"Работа производиться с пристрелочными выстрелами. За первыми тремя реактивными снарядами наблюдают зачастую два разведывательных БПЛА и сразу же передают командованию данные корректировки", - рассказал старший офицер.
Он добавил, что подразделения группировки "Север" ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления БПЛА и склады хранения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала