Артиллерия "Севера" разбила семь пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 6-й гвардейской армии группировки «Север» уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.

Цели были выявлены в ходе воздушной разведки и оперативно переданы на командный пункт.

Подразделения группировки «Север» ежедневно выявляют и уничтожают точки запуска, пункты управления БПЛА и склады хранения противника.

БЕЛГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 6-й гвардейской армии группировки "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший офицер батареи с позывным Скиф.

"Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" артиллерийских подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили семь пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ … в Харьковской области", - сказал военный.

По его словам, цели были выявлены в ходе воздушной разведки операторами подразделений войск беспилотных систем - обнаружены места запуска и пункты управления различными типами беспилотников противника. Координаты оперативно передали на командный пункт, после чего было принято решение о нанесении огневого удара из РСЗО "Торнадо-Г".

"Работа производиться с пристрелочными выстрелами. За первыми тремя реактивными снарядами наблюдают зачастую два разведывательных БПЛА и сразу же передают командованию данные корректировки", - рассказал старший офицер.