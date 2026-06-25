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Артиллеристы "Севера" за ночь уничтожили 23 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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Артиллеристы "Севера" за ночь уничтожили 23 пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы "Севера" за ночь уничтожили четыре склада ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили 23 пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
  • В результате огневых ударов уничтожено более 100 единиц живой силы и четыре склада боеприпасов ВСУ.
  • Также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 боевых бронированных машин ВСУ.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в темное время суток 23 пункта управления БПЛА ВСУ, более 100 единиц вражеской живой силы и четыре склада боеприпасов в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 102 солдата ВСУ, 23 пункта управления БПЛА", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ, 82-миллиметровый миномет, два станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и 16 боевых бронированных машин врага.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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