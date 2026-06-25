Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили 23 пункта управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- В результате огневых ударов уничтожено более 100 единиц живой силы и четыре склада боеприпасов ВСУ.
- Также была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 боевых бронированных машин ВСУ.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в темное время суток 23 пункта управления БПЛА ВСУ, более 100 единиц вражеской живой силы и четыре склада боеприпасов в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" в темное время суток во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожено 102 солдата ВСУ, 23 пункта управления БПЛА", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме того, была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ, 82-миллиметровый миномет, два станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и 16 боевых бронированных машин врага.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18