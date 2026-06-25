Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ сформировали штурмовые группы из военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона.
- Штурмовые группы были сформированы в районе села Земляной Яр Харьковской области в попытке остановить продвижение российских войск.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. ВСУ сформировали штурмовые группы из военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона в районе села Земляной Яр Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Враг сформировал штурмовые группы из состава военнослужащих 310-го отдельного инженерно-технического батальона ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские штурмовые группы были сформированы в попытке остановить продвижение российских войск в направлении села Земляной Яр Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18