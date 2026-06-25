Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые группы группировки «Центр» в районе Гришино для скрытного перемещения двигались через болото.

Разведчик группировки «Центр» с позывным Гиза сообщил, что украинские боевики отравили воду в болоте, через которое заходили российские штурмовые группы.

Из-за отравления воды обратный путь через болото стал невозможен, но боевая задача была выполнена.

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские боевики отравили воду в болоте под Гришино, через которое заходили российские штурмовые группы, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Гиза.

Штурмовые группы "Центра" в районе населенного пункта Гришино для скрытного перемещения двигались через болото, чтобы избежать перемещения по открытой местности.

"Болото не такое большое было, метров 200, надо было пересечь. командование нам сразу сообщило глубину болота, мы были к этому готовы. Руки вверх, рюкзак вверх и пошел. Вот мы пересекли болото, а уже на следующий день оно было отравлено. Как я это понял? Наше пехотное подразделение заходило следом за нами, два человека, они получили отравления и ожоги", – рассказал Гиза.

Он уточнил, что вода в болоте стала отравленной за одну ночь.

"Бойцы орали в рацию, что жжет ноги сначала, потом выше. То есть воздействие происходило через кожу. В итоге они вернулись к берегу, а мы поняли, что обратный путь через болото стал невозможен", – добавил он.

Несмотря на все сложности, поставленная боевая задача была выполнена, отметил разведчик.