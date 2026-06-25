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ВСУ отравили болото под Гришино, рассказал российский боец - РИА Новости, 25.06.2026
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06:59 25.06.2026
ВСУ отравили болото под Гришино, рассказал российский боец

Боевики ВСУ отравили болото под Гришино, через которое заходили российские бойцы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые группы группировки «Центр» в районе Гришино для скрытного перемещения двигались через болото.
  • Разведчик группировки «Центр» с позывным Гиза сообщил, что украинские боевики отравили воду в болоте, через которое заходили российские штурмовые группы.
  • Из-за отравления воды обратный путь через болото стал невозможен, но боевая задача была выполнена.
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Украинские боевики отравили воду в болоте под Гришино, через которое заходили российские штурмовые группы, рассказал РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Гиза.
Штурмовые группы "Центра" в районе населенного пункта Гришино для скрытного перемещения двигались через болото, чтобы избежать перемещения по открытой местности.
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"Болото не такое большое было, метров 200, надо было пересечь. командование нам сразу сообщило глубину болота, мы были к этому готовы. Руки вверх, рюкзак вверх и пошел. Вот мы пересекли болото, а уже на следующий день оно было отравлено. Как я это понял? Наше пехотное подразделение заходило следом за нами, два человека, они получили отравления и ожоги", – рассказал Гиза.
Он уточнил, что вода в болоте стала отравленной за одну ночь.
"Бойцы орали в рацию, что жжет ноги сначала, потом выше. То есть воздействие происходило через кожу. В итоге они вернулись к берегу, а мы поняли, что обратный путь через болото стал невозможен", – добавил он.
Несмотря на все сложности, поставленная боевая задача была выполнена, отметил разведчик.
Гришино — населенный пункт в ДНР, освобожденный российскими войсками в апреле 2026 года. В середине апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту об освобождении Гришино и Павловки силами группировки "Центр". Освобождение Гришино позволило российским войскам улучшить тактическое положение и продолжить продвижение в направлении Доброполья.
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