Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики-операторы группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт ВСУ с живой силой на сумском направлении.

Опорный пункт был поражен с помощью FPV-дрона на оптоволокне.

Дрон на оптоволокне не боится помех, благодаря чему был точно наведен на скопление живой силы и опорный пункт противника.

КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожили с помощью FPV-дрона на оптоволокне опорный пункт ВСУ с живой силой на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Тихий.

"Мы засекли движение при детальном рассмотрении подхода и поняли, что придется задействовать еще один дрон, чтобы наверняка. Чтобы не дать противнику скрыться, мы решили сесть и ждать, пока второй дрон подлетит. Во время ожидания противник, видимо, решив, что угроза миновала, решил выйти", - рассказал он..

По словам военнослужащего, дрон на оптоволокне не боится помех, поэтому он был точно наведен на скопление живой силы и опорный пункт противника.