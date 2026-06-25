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Дрон на оптоволокне уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 25.06.2026
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Дрон на оптоволокне уничтожил опорный пункт ВСУ в Сумской области

Разведчики "Севера" уничтожили опорный пункт ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики-операторы группировки войск «Север» уничтожили опорный пункт ВСУ с живой силой на сумском направлении.
  • Опорный пункт был поражен с помощью FPV-дрона на оптоволокне.
  • Дрон на оптоволокне не боится помех, благодаря чему был точно наведен на скопление живой силы и опорный пункт противника.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожили с помощью FPV-дрона на оптоволокне опорный пункт ВСУ с живой силой на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Тихий.
"Мы засекли движение при детальном рассмотрении подхода и поняли, что придется задействовать еще один дрон, чтобы наверняка. Чтобы не дать противнику скрыться, мы решили сесть и ждать, пока второй дрон подлетит. Во время ожидания противник, видимо, решив, что угроза миновала, решил выйти", - рассказал он..
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По словам военнослужащего, дрон на оптоволокне не боится помех, поэтому он был точно наведен на скопление живой силы и опорный пункт противника.
"В результате цель поражена полностью, противник уничтожен. Работаем аккуратно, но безжалостно - враг не должен чувствовать себя в безопасности даже в самых глухих местах", - сообщил он.
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