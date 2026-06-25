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Российские военные рассказали о деморализации ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 25.06.2026
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06:37 25.06.2026
Российские военные рассказали о деморализации ВСУ в Красном Лимане

РИА Новости: ВСУ в Красном Лимане деморализованы из-за неизбежной сдачи города

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСтела при въезде в Красный Лиман
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела при въезде в Красный Лиман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование не скрывает от солдат ВСУ скорого перехода Красного Лимана под контроль российской армии.
  • Многие украинские военные в городе деморализованы и употребляют психотропные и наркотические вещества.
  • Пленный украинский военный рассказал, что военнослужащие ВСУ покидают позиции, потому что не видят смысла в сопротивлении.
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Украинское командование не скрывает от солдат ВСУ скорого перехода Красного Лимана под контроль российской армии, многие украинские военные в городе деморализованы и на этом фоне употребляют психотропные и наркотические вещества, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование уже не скрывает, что удержать Красный Лиман невозможно. Приказы удерживать позиции отдаются, но никто их не выполнит, потому что люди просто не хотят умирать за безнадежное дело", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, это подтверждается пленными боевиками ВСУ, один из которых сдался накануне.
"Пленный рассказал, что в подразделениях многие сидят на психотропных веществах и употребляют наркотические средства – царит полный хаос, который полностью подтверждается оперативной обстановкой", — добавил представитель силовых структур.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором пленный украинский военный Юрий Контробай рассказал, что в Красном Лимане многие военнослужащие ВСУ покидают позиции, потому что не видят смысла в сопротивлении. По его словам, для боевиков ВСУ это является одним из немногих способов выжить. Командование украинских войск, добавил пленный, не помогает, а только усугубляет их положение в Красном Лимане.
Красный Лиман является ключевым логистическим центром и укрепрайоном ВСУ, через который осуществляется снабжение украинских гарнизонов в Славянске и Краматорске. Освобождение города откроет российской армии путь для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию, которая формирует ключевую линию обороны ВСУ в северной части ДНР. Город также имеет важное тактическое значение, так как расположен рядом с пересечением трасс в направлении этих городов.
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