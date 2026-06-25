ВС России уничтожили засаду украинского "ждуна" на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили засаду украинского дрона-«ждуна» на сумском направлении.

Командир расчета с позывным Дорожник сообщил, что противник устраивает засады на дорогах в виде так называемых «ждунов», и российские операторы проверяют дороги, чтобы обеспечить безопасность передвижения своих подразделений.

КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили засаду украинского дрона-"ждуна" на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Дорожник.

"Противник всячески пытается нанести огневое поражение нашим подразделениям, в том числе устраивая засады на дорогах в виде так называемых ждунов. Мы выдвигаясь к очередной цели, на всякий случай проверяем дороги, которые есть по пути, и тем самым помогаем нашим парням двигаться более безопасно", - сообщил он.

По его словам, на дороге был обнаружен ожидающий прохождения российской техники дрон на оптоволокне с боевой частью.