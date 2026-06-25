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ВС России уничтожили засаду украинского "ждуна" на Сумском направлении - РИА Новости, 25.06.2026
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ВС России уничтожили засаду украинского "ждуна" на Сумском направлении

Дроноводы "Севера" уничтожили беспилотник-ждун ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили засаду украинского дрона-«ждуна» на сумском направлении.
  • Командир расчета с позывным Дорожник сообщил, что противник устраивает засады на дорогах в виде так называемых «ждунов», и российские операторы проверяют дороги, чтобы обеспечить безопасность передвижения своих подразделений.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили засаду украинского дрона-"ждуна" на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Дорожник.
"Противник всячески пытается нанести огневое поражение нашим подразделениям, в том числе устраивая засады на дорогах в виде так называемых ждунов. Мы выдвигаясь к очередной цели, на всякий случай проверяем дороги, которые есть по пути, и тем самым помогаем нашим парням двигаться более безопасно", - сообщил он.
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По его словам, на дороге был обнаружен ожидающий прохождения российской техники дрон на оптоволокне с боевой частью.
"Работать решили сходу. Точно навели, ударили - "ждун" уничтожен на месте. Еще одна угроза снята, наш маршрут стал безопаснее. И так каждый вылет: проверяем, чистим дороги, прикрываем наших ребят", - сообщил он.
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