Дроноводы за неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет дронов «Молния-2» из 352-го полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил восемь укреплений ВСУ.

Пять уничтоженных укреплений были пунктами управления беспилотниками, что позволило минимизировать присутствие вражеских БПЛА на территории создания буферной зоны.

КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния" российской группировки войск "Север" за последнюю неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ, пять из которых были пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.

"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера".

Кредо добавил, что уничтожение укреплений позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.