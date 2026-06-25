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Дроноводы за неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 25.06.2026
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Дроноводы за неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ на Сумском направлении

Российские дроны "Молния" уничтожили восемь укреплений ВСУ за неделю

© РИА Новости / Мария МарикянБойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску
Бойцы говоят БПЛА Молния-2 к запуску - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Бойцы говоят БПЛА "Молния-2" к запуску. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет дронов «Молния-2» из 352-го полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил восемь укреплений ВСУ.
  • Пять уничтоженных укреплений были пунктами управления беспилотниками, что позволило минимизировать присутствие вражеских БПЛА на территории создания буферной зоны.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния" российской группировки войск "Север" за последнюю неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ, пять из которых были пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.
"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера".
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Кредо добавил, что уничтожение укреплений позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.
"Операторы беспилотников группировки войск "Север" круглосуточно проводят воздушную разведку и нейтрализуют вражеские укрепления и живую силу противника", - отметил он.
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