Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет дронов «Молния-2» из 352-го полка группировки войск «Север» за неделю уничтожил восемь укреплений ВСУ.
- Пять уничтоженных укреплений были пунктами управления беспилотниками, что позволило минимизировать присутствие вражеских БПЛА на территории создания буферной зоны.
КУРСК, 25 июн - РИА Новости. Расчет крылатых дронов "Молния" российской группировки войск "Север" за последнюю неделю уничтожили восемь укреплений ВСУ, пять из которых были пунктами управления БПЛА, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Кредо.
"Расчет крылатых дронов "Молния-2" из 352-го полка за неделю успешно поразил восемь укреплений противника. Пять из них являлись пунктами управления беспилотными летательными аппаратами", - сообщил агентству командир взвода БПЛА "Севера".
Кредо добавил, что уничтожение укреплений позволило минимизировать присутствие вражеских беспилотников на территории создания буферной зоны.
"Операторы беспилотников группировки войск "Север" круглосуточно проводят воздушную разведку и нейтрализуют вражеские укрепления и живую силу противника", - отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18