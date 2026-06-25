Морпех рассказал о минах, оставленных боевиками ВСУ в Новом Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие столкнулись с большим количеством самодельных взрывных устройств при освобождении Нового Донбасса.

Украинские подразделения широко применяли различные виды маскируемых взрывных устройств.

Продвижение штурмовых подразделений сопровождалось постоянной работой саперов, которые обследовали маршруты движения и выявляли опасные предметы.

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Новый Донбасс столкнулись с большим количеством самодельных взрывных устройств и других опасных предметов, оставленных боевиками ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Таран.

"В Новом Донбассе было очень много мин. Они встречались практически повсюду. Местность была буквально насыщена различными взрывоопасными предметами", – сообщил военнослужащий.

По словам штурмовика 177-го гвардейского полка, украинские подразделения широко применяли различные виды маскируемых взрывных устройств.

"Непосредственно всегда огромное количество мин. Всякие "карандашики", палочки, целлофановые мешочки. Все это представляет опасность для военнослужащих", – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, морпех заявил, что бойцам приходилось с осторожностью относиться к оставленным источникам воды.

"Та же самая вода в бутылках может представлять опасность. Все колодцы необходимо тщательно проверять. Никто заранее не знает, безопасны они или нет", – пояснил Таран.

По его словам, продвижение штурмовых подразделений сопровождалось постоянной работой саперов, которые обследовали маршруты движения и выявляли опасные предметы.