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Морпех рассказал о минах, оставленных боевиками ВСУ в Новом Донбассе - РИА Новости, 25.06.2026
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Морпех рассказал о минах, оставленных боевиками ВСУ в Новом Донбассе

В освобожденном Новом Донбассе бойцы обнаружили множество мин ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие столкнулись с большим количеством самодельных взрывных устройств при освобождении Нового Донбасса.
  • Украинские подразделения широко применяли различные виды маскируемых взрывных устройств.
  • Продвижение штурмовых подразделений сопровождалось постоянной работой саперов, которые обследовали маршруты движения и выявляли опасные предметы.
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Новый Донбасс столкнулись с большим количеством самодельных взрывных устройств и других опасных предметов, оставленных боевиками ВСУ, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Таран.
"В Новом Донбассе было очень много мин. Они встречались практически повсюду. Местность была буквально насыщена различными взрывоопасными предметами", – сообщил военнослужащий.
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По словам штурмовика 177-го гвардейского полка, украинские подразделения широко применяли различные виды маскируемых взрывных устройств.
"Непосредственно всегда огромное количество мин. Всякие "карандашики", палочки, целлофановые мешочки. Все это представляет опасность для военнослужащих", – рассказал собеседник агентства.
Кроме того, морпех заявил, что бойцам приходилось с осторожностью относиться к оставленным источникам воды.
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"Та же самая вода в бутылках может представлять опасность. Все колодцы необходимо тщательно проверять. Никто заранее не знает, безопасны они или нет", – пояснил Таран.
По его словам, продвижение штурмовых подразделений сопровождалось постоянной работой саперов, которые обследовали маршруты движения и выявляли опасные предметы.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
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