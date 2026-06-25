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Российские военные рассказали о способах борьбы с дронами "Баба-яга" - РИА Новости, 25.06.2026
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03:54 25.06.2026
Российские военные рассказали о способах борьбы с дронами "Баба-яга"

Российские бойцы охотятся на "Бабу-ягу" с помощью приманок и сетей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие используют ложные позиции и приманки для противодействия тяжелым дронам типа «Баба-яга».
  • Противник расходует боеприпасы по ложным целям, что дает возможность уничтожить сам беспилотник.
  • Для борьбы с дронами противника российские подразделения применяют FPV-дроны и устраивают засады, в том числе используя сети для перехвата «Бабы-яга».
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие на передовой используют ложные позиции, приманки и сети для противодействия тяжелым дронам типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр".
"Мы использовали различные приманки, чтобы привлечь внимание "Бабы-яги". В результате противник расходовал боеприпасы, после чего появлялась возможность уничтожить сам беспилотник", – рассказал военнослужащий.
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По его словам, развитие технологий на линии боевого соприкосновения заставляет обе стороны постоянно искать новые способы противодействия беспилотным системам.
"Сейчас постоянно создаются ложные позиции, чтобы отвлечь внимание операторов БПЛА и заставить их расходовать боеприпасы по ложным целям. Когда активно использовались терминалы спутниковой связи, создавались их ложные позиции – мы старались заставить противника принять макет за реальный объект", – пояснил собеседник.
Он также сообщил, что российские подразделения устраивали засады на тяжелые дроны противника.
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"Были случаи, когда с беспилотников сбрасывались сети для перехвата "Бабы-яги". Такие способы иногда показывали хороший результат", – отметил он.
По его словам, важную роль в борьбе с вражескими беспилотниками играют FPV-дроны.
"Сейчас FPV-дроны широко применяются для прикрытия расчетов и борьбы с беспилотными системами противника. Эти технологии быстро развиваются, и изменения на поле боя происходят буквально на глазах", – добавил командир взвода.
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