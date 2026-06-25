Российские военные рассказали о способах борьбы с дронами "Баба-яга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие используют ложные позиции и приманки для противодействия тяжелым дронам типа «Баба-яга».

Противник расходует боеприпасы по ложным целям, что дает возможность уничтожить сам беспилотник.

Для борьбы с дронами противника российские подразделения применяют FPV-дроны и устраивают засады, в том числе используя сети для перехвата «Бабы-яга».

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие на передовой используют ложные позиции, приманки и сети для противодействия тяжелым дронам типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Центр".

"Мы использовали различные приманки, чтобы привлечь внимание "Бабы-яги". В результате противник расходовал боеприпасы, после чего появлялась возможность уничтожить сам беспилотник", – рассказал военнослужащий.

По его словам, развитие технологий на линии боевого соприкосновения заставляет обе стороны постоянно искать новые способы противодействия беспилотным системам.

"Сейчас постоянно создаются ложные позиции, чтобы отвлечь внимание операторов БПЛА и заставить их расходовать боеприпасы по ложным целям. Когда активно использовались терминалы спутниковой связи, создавались их ложные позиции – мы старались заставить противника принять макет за реальный объект", – пояснил собеседник.

Он также сообщил, что российские подразделения устраивали засады на тяжелые дроны противника.

"Были случаи, когда с беспилотников сбрасывались сети для перехвата "Бабы-яги". Такие способы иногда показывали хороший результат", – отметил он.

По его словам, важную роль в борьбе с вражескими беспилотниками играют FPV-дроны.