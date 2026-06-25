Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черновицкой области сотрудники полиции и военкомата избили мужчину, у него диагностировали перелом шейки бедра.
- Заведено уголовное дело по статье "Превышение служебных полномочий".
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции и военкомата в Черновицкой области на западе Украины избили мужчину, у него диагностирован перелом шейки бедра, заведено уголовное дело, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Инвалидность после задержания: открыто уголовное производство относительно действий сотрудников полиции и ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). В Черновицкой области мужчина получил тяжелую травму — перелом шейки бедра. Телесные повреждения были нанесены работниками полиции и военнослужащими ТЦК. Последствия оказались чрезвычайно серьезными: мужчине установлена группа инвалидности", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По его словам, уголовное дело заведено по статье "Превышение служебных полномочий".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.