На Украине сотрудники полиции и военкомата избили мужчину

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции и военкомата в Черновицкой области на западе Украины избили мужчину, у него диагностирован перелом шейки бедра, заведено уголовное дело, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.