В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало сообщение "Обезьянка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала два сообщения: "Крюк" в 13.07 мск и "Обезьянка" в 19.07 мск.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщение "Обезьянка" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Второе сообщение за день зафиксировано в четверг в 19.07 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Обезьянка". Первым сообщением за день было слово "Крюк", зафиксированное в 13.07 мск.
В среду "Радиостанция Судного дня" передала 20 сигналов.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".