Краткий пересказ от РИА ИИ Муниципальные власти графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали.

Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.

За 114 000 фунтов стерлингов предлагается долевая собственность на дом на улице Кристи Миллер-роуд.

ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Муниципальные власти английского графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали, сообщает газета Муниципальные власти английского графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали, сообщает газета Guardian

"Дом в Солсбери , где бывший российский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", выставлен на продажу. За 114 000 фунтов стерлингов предлагается 30% долевой собственности на дом на улице Кристи Миллер-роуд", - пишет издание.

Объявление размещено на сайте агентства недвижимости Carter & May. В нем не упоминается история дома и его прежние владельцы. В объявлении говорится, что объект может стать "идеальным семейным домом", так как располагает большим участком, а неподалеку расположены школы, магазины и транспортные развязки.

Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.