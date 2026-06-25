Муниципальные власти Солсбери продают долю в доме Скрипалей, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Муниципальные власти графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали.
- Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.
- За 114 000 фунтов стерлингов предлагается долевая собственность на дом на улице Кристи Миллер-роуд.
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Муниципальные власти английского графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали, сообщает газета Guardian.
"Дом в Солсбери, где бывший российский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", выставлен на продажу. За 114 000 фунтов стерлингов предлагается 30% долевой собственности на дом на улице Кристи Миллер-роуд", - пишет издание.
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Объявление размещено на сайте агентства недвижимости Carter & May. В нем не упоминается история дома и его прежние владельцы. В объявлении говорится, что объект может стать "идеальным семейным домом", так как располагает большим участком, а неподалеку расположены школы, магазины и транспортные развязки.
Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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