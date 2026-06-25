Рейтинг@Mail.ru
Муниципальные власти Солсбери продают долю в доме Скрипалей, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 25.06.2026
Муниципальные власти Солсбери продают долю в доме Скрипалей, пишут СМИ

Guardian: власти Солсбери выставили на продажу долю в доме, где жили Скрипали

© РИА Новости / Мария ТабакДом Сергея Скрипаля
Дом Сергея Скрипаля - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Мария Табак
Дом Сергея Скрипаля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муниципальные власти графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали.
  • Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.
  • За 114 000 фунтов стерлингов предлагается долевая собственность на дом на улице Кристи Миллер-роуд.
ЛОНДОН, 25 июн - РИА Новости. Муниципальные власти английского графства Солсбери выставили на продажу 30-процентную долю в доме, где жили Сергей и Юлия Скрипали, сообщает газета Guardian.
"Дом в Солсбери, где бывший российский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", выставлен на продажу. За 114 000 фунтов стерлингов предлагается 30% долевой собственности на дом на улице Кристи Миллер-роуд", - пишет издание.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Келин назвал провокацию со Скрипалями делом рук британских спецслужб
5 декабря 2025, 20:48
Объявление размещено на сайте агентства недвижимости Carter & May. В нем не упоминается история дома и его прежние владельцы. В объявлении говорится, что объект может стать "идеальным семейным домом", так как располагает большим участком, а неподалеку расположены школы, магазины и транспортные развязки.
Местные власти купили дом после инцидента с отравлением.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными
4 декабря 2025, 17:33
 
В миреСолсбериЭймсбериСергей СкрипальГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала