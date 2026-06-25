Доходы бюджета Смоленской области за I квартал превысили 21 млрд рублей

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области за первый квартал 2026 года составили 21,2 миллиарда рублей, при этом собственные доходы региона выросли на 5,4% по сравнению со схожим периодом 2025 года, сообщил губернатор Василий Анохин.

Итоги исполнения областного бюджета за 2025 год и результаты за первый квартал 2026 года рассмотрели на 28-м заседании Смоленской областной думы

"В центре внимания – обеспечение финансовой устойчивости региона как основы для дальнейшего экономического развития и повышения качества жизни жителей Смоленской области", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

По итогам 2025 года доходы областного бюджета превысили 100,5 миллиарда рублей, что на 2% выше уровня 2024 года. Собственные доходы составили 79,3 миллиарда рублей, они увеличились на 8%. Федеральная помощь превысила 21 миллиард рублей и была направлена на реализацию ключевых задач развития области. Расходы исполнены в объеме 95,6 миллиарда рублей.

"Бюджет сохранил выраженную социальную направленность – более половины всех расходов направлено на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан", – отметил Анохин.

Как подчеркнул глава региона, средства также обеспечили реализацию государственных программ и национальных проектов. Они пошли на развитие дорожной инфраструктуры, модернизация объектов ЖКХ, строительство и обновление социальных учреждений.

В полном объеме продолжено выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона, включая семьи с детьми, участников специальной военной операции и их близких, а также другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке.