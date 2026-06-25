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Доходы бюджета Смоленской области за I квартал превысили 21 млрд рублей - РИА Новости, 25.06.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
09:55 25.06.2026
Доходы бюджета Смоленской области за I квартал превысили 21 млрд рублей

Доходы бюджета Смоленской области выросли до 21,2 миллиарда рублей за I квартал

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Смоленской области за первый квартал 2026 года составили 21,2 миллиарда рублей, при этом собственные доходы региона выросли на 5,4% по сравнению со схожим периодом 2025 года, сообщил губернатор Василий Анохин.
Итоги исполнения областного бюджета за 2025 год и результаты за первый квартал 2026 года рассмотрели на 28-м заседании Смоленской областной думы.
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"В центре внимания – обеспечение финансовой устойчивости региона как основы для дальнейшего экономического развития и повышения качества жизни жителей Смоленской области", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
По итогам 2025 года доходы областного бюджета превысили 100,5 миллиарда рублей, что на 2% выше уровня 2024 года. Собственные доходы составили 79,3 миллиарда рублей, они увеличились на 8%. Федеральная помощь превысила 21 миллиард рублей и была направлена на реализацию ключевых задач развития области. Расходы исполнены в объеме 95,6 миллиарда рублей.
"Бюджет сохранил выраженную социальную направленность – более половины всех расходов направлено на здравоохранение, образование и социальную поддержку граждан", – отметил Анохин.
Как подчеркнул глава региона, средства также обеспечили реализацию государственных программ и национальных проектов. Они пошли на развитие дорожной инфраструктуры, модернизация объектов ЖКХ, строительство и обновление социальных учреждений.
В полном объеме продолжено выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона, включая семьи с детьми, участников специальной военной операции и их близких, а также другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке.
Отчеты об исполнении бюджета за 2025 год и за первый квартал 2026 года депутаты Смоленской областной Думы поддержали единогласно.
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