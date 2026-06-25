В Дагестане в конфликте с перестрелкой погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате конфликта с перестрелкой на окраине Махачкалы один человек погиб, двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия.

Один из подозреваемых задержан, второй находится в больнице.

МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате конфликта с перестрелкой на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

По версии следствия, в среду на территории бывшей школы в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу в 21-летнего оппонента.

"Спустя непродолжительное время конфликт продолжился. В ходе произошедшей перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия, еще один мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана помощь", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).