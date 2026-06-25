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В Дагестане в конфликте с перестрелкой погиб один человек - РИА Новости, 25.06.2026
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19:20 25.06.2026
В Дагестане в конфликте с перестрелкой погиб один человек

СК: в Дагестане в конфликте с перестрелкой погиб один человек, двое пострадали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате конфликта с перестрелкой на окраине Махачкалы один человек погиб, двое пострадали.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия.
  • Один из подозреваемых задержан, второй находится в больнице.
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате конфликта с перестрелкой на окраине Махачкалы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
По версии следствия, в среду на территории бывшей школы в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу в 21-летнего оппонента.
"Спустя непродолжительное время конфликт продолжился. В ходе произошедшей перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия, еще один мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно оказана помощь", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по пункту "и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), части 3 статьи 30, пунктам "а", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
Один из подозреваемых задержан, второй находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь, добавили в управлении.
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