В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после нападений подростков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело расследуется по факту нападений подростков на прохожих в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих в Красногорске прохожих за отказ купить им алкоголь. Правоохранители установили подростков и опросили их в присутствии законных представителей.