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В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после нападений подростков - РИА Новости, 25.06.2026
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19:01 25.06.2026 (обновлено: 19:07 25.06.2026)
В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после нападений подростков

В Подмосковье возбудили дело после нападений подростков на прохожих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красногорске подростки нападали на прохожих за отказ купить им алкоголь.
  • По факту нападений расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
  • Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело расследуется по факту нападений подростков на прохожих в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих в Красногорске прохожих за отказ купить им алкоголь. Правоохранители установили подростков и опросили их в присутствии законных представителей.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится на официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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