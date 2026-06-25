В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после нападений подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красногорске подростки нападали на прохожих за отказ купить им алкоголь.
- По факту нападений расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
- Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и поставил исполнение поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело расследуется по факту нападений подростков на прохожих в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ сообщили, что полицейские проводят проверку по выявленной в интернете публикации, в которой сообщалось о группе молодых людей, избивающих в Красногорске прохожих за отказ купить им алкоголь. Правоохранители установили подростков и опросили их в присутствии законных представителей.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится на официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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