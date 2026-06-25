СК возбудил дело о хулиганстве из-за обстрела автобусов в Екатеринбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Екатеринбурге обстреляли два пассажирских автобуса, предположительно из пневматического оружия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту обстрела двух автобусов в Екатеринбурге, предположительно из пневматического оружия, доклад о расследовании будет представлен в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В среду местные СМИ сообщали, что в одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия, в результате есть пострадавший.

"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в СК РФ, отметив, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат ведомства.

В полиции Екатеринбурга ранее сообщали, что устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.