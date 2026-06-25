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СК возбудил дело о хулиганстве из-за обстрела автобусов в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.06.2026
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15:17 25.06.2026
СК возбудил дело о хулиганстве из-за обстрела автобусов в Екатеринбурге

СК: возбуждено дело о хулиганстве из-за обстрела двух автобусов из пневматики

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге обстреляли два пассажирских автобуса, предположительно из пневматического оружия.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту обстрела двух автобусов в Екатеринбурге, предположительно из пневматического оружия, доклад о расследовании будет представлен в центральный аппарат ведомства, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В среду местные СМИ сообщали, что в одном из районов Екатеринбурга были обстреляны два пассажирских автобуса. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия, в результате есть пострадавший.
"По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в СК РФ, отметив, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат ведомства.
В полиции Екатеринбурга ранее сообщали, что устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.
"Пострадавший, со слов очевидцев, уехал с места происшествия, сказав, что обращаться никуда не будет", - сообщили РИА Новости позднее в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
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