Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Сирийский военный источник заявил, что сообщения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности.

Сирия не рассматривает военных сценариев в отношении Ливана и выступает за политическое урегулирование кризиса в стране.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности, заявил РИА Новости сирийский военный источник.

В среду правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" выступили с утверждением, что к границе Сирии Ливаном якобы подтянуты значительные отряды сирийской армии, а также тяжелое вооружение.

"Утверждения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности. Позиции сирийских ВС на границе не менялись", - сообщил военный источник.

Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране, заявил в понедельник сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al-Mashhad. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, аш-Шараа отметил, что часть сообщений в СМИ была истолкована неточно. По его словам, американская сторона говорила о необходимости остановить войну в Ливане и найти спокойные пути урегулирования, при этом возможная позитивная роль Сирии должна реализовываться в рамках институтов ливанского государства, а не через прямое военное вмешательство.