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Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном - РИА Новости, 25.06.2026
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01:14 25.06.2026
Источник опроверг утверждения о сирийских войсках на границе с Ливаном

РИА Новости: позиции сирийских войск на границе с Ливаном не менялись

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкГород Дамаск в Сирии
Город Дамаск в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Город Дамаск в Сирии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сирийский военный источник заявил, что сообщения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности.
  • Сирия не рассматривает военных сценариев в отношении Ливана и выступает за политическое урегулирование кризиса в стране.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности, заявил РИА Новости сирийский военный источник.
В среду правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека" выступили с утверждением, что к границе Сирии с Ливаном якобы подтянуты значительные отряды сирийской армии, а также тяжелое вооружение.
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"Утверждения о скоплении сирийских военных у границы с Ливаном не соответствуют действительности. Позиции сирийских ВС на границе не менялись", - сообщил военный источник.
Сирия не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Ливана и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране, заявил в понедельник сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al-Mashhad. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, аш-Шараа отметил, что часть сообщений в СМИ была истолкована неточно. По его словам, американская сторона говорила о необходимости остановить войну в Ливане и найти спокойные пути урегулирования, при этом возможная позитивная роль Сирии должна реализовываться в рамках институтов ливанского государства, а не через прямое военное вмешательство.
Во вторник Трамп заявил, что предложил Израилю позволить Сирии "разобраться" с ливанским шиитским движением "Хезболлах", поскольку, по его словам, Дамаск справится с этим лучше. Американский лидер выразил мнение, что Израиль слишком долго ведет борьбу с движением, а в ходе израильских операций гибнет слишком много людей.
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