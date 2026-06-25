Евросоюз присоединился к проекту Pax Silica, заявили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз присоединился к возглавляемой США инициативе по критическим минералам Pax Silica, сообщил в четверг представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Pax Silica - это возглавляемая США коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). В рамках инициативы вычислительные мощности, кремний, полезные ископаемые и энергетика рассматриваются как общие стратегические активы.