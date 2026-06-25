Евросоюз присоединился к проекту Pax Silica, заявили в Еврокомиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз присоединился к инициативе по критическим минералам Pax Silica.
- Pax Silica — это возглавляемая США коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта.
- В число стран-участниц Pax Silica вошли Австралия, Греция, Израиль, Япония, Катар, Республика Корея, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Евросоюз присоединился к возглавляемой США инициативе по критическим минералам Pax Silica, сообщил в четверг представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Могу подтвердить, что высокопоставленный чиновник из этого учреждения (Еврокомиссии - ред.) во вторник посетил США, чтобы подписать декларацию о присоединении к Pax Silica... Мы можем подтвердить подписание (декларации - ред.) Pax Silica", - сказал Ранье на брифинге.
Pax Silica - это возглавляемая США коалиция, направленная на обеспечение экономической безопасности в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). В рамках инициативы вычислительные мощности, кремний, полезные ископаемые и энергетика рассматриваются как общие стратегические активы.
В число стран-участниц Pax Silica вошли Австралия, Греция, Израиль, Япония, Катар, Республика Корея, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.