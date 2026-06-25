Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что России и Украине следует вести переговоры напрямую.

По его мнению, любые будущие переговоры должны вестись между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без участия посредников.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. России и Украине следует вести переговоры без посредников, Европа в этом конфликте не нейтральна, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Я придерживаюсь мнения, что лучше позволить России Украине вести переговоры напрямую... Есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление ", - отметил он в интервью телеканалу CBS.

Как уточняет телеканал, по мнению Сикорского, любые будущие переговоры должны вестись между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, без участия посредников.

Глава польского МИД также указал на то, что европейцы в этом конфликте не придерживаются нейтралитета.