Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что России и Украине следует вести переговоры напрямую.
- По его мнению, любые будущие переговоры должны вестись между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без участия посредников.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. России и Украине следует вести переговоры без посредников, Европа в этом конфликте не нейтральна, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Как уточняет телеканал, по мнению Сикорского, любые будущие переговоры должны вестись между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, без участия посредников.
Глава польского МИД также указал на то, что европейцы в этом конфликте не придерживаются нейтралитета.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине,