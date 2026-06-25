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России и Украине следует вести переговоры без посредников, заявил Сикорский - РИА Новости, 25.06.2026
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20:03 25.06.2026
России и Украине следует вести переговоры без посредников, заявил Сикорский

Сикорский: России и Украине следует вести переговоры без посредников

© AP Photo / Yoan ValatМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Yoan Valat
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что России и Украине следует вести переговоры напрямую.
  • По его мнению, любые будущие переговоры должны вестись между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским без участия посредников.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. России и Украине следует вести переговоры без посредников, Европа в этом конфликте не нейтральна, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Я придерживаюсь мнения, что лучше позволить России и Украине вести переговоры напрямую... Есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление ", - отметил он в интервью телеканалу CBS.
Как уточняет телеканал, по мнению Сикорского, любые будущие переговоры должны вестись между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, без участия посредников.
Глава польского МИД также указал на то, что европейцы в этом конфликте не придерживаются нейтралитета.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине,
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