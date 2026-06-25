Швеция выделит 154 миллиона долларов на подготовку Украины к зиме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швеция выделяет Украине около 154 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора в 2026 году.
- Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал граждан готовиться к тяжелой зиме и сообщил о режиме чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швеция выделяет Украине более 150 миллионов долларов на энергетические потребности в преддверии зимы, сообщил МИД королевства.
"Правительство приняло решение о новом пакете поддержки Украины на сумму почти 1,5 миллиарда шведских крон (около 154 миллионов долларов - ред.) на 2026 год для поддержки энергетического сектора страны", - говорится в сообщении ведомства на сайте правительства.
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в четверг призвал граждан страны готовиться к тяжелой зиме. Ранее он сообщал, заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.