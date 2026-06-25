Рейтинг@Mail.ru
Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
03:17 25.06.2026 (обновлено: 03:28 25.06.2026)
Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ

Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

© REUTERS / Amanda PerobelliНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии разобралась с командой Шотландии и с первого места в квартете С вышла в плей-офф. РИА Новости Спорт делится мнением о преображении пятикратных победителей турнира, проваливших старт мундиаля, но затем заявивших о себе как о полноправном претенденте на золото.
ЧМ по футболу 2026
25 июня 2026 • начало в 01:00
Завершен
Шотландия
0 : 3
Бразилия
07‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Райан Роша)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Бруно Гимарайнш)
60‎’‎ • Матеус Кунья
(Бруно Гимарайнш)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Сыграет ли Неймар?

Пожалуй, главный вопрос в преддверии встречи в Майами. Главная звезда "пентакампеонов" пропустил первые две встречи из-за травмы, поэтому не смог помочь бразильцам ни в провальном матче против Марокко (сенсационная ничья - 1:1), ни в победном противостоянии с Гаити со счетом 3:0. Еще вопрос: что там творится с Рафиньей? В предыдущей встрече он травмировался, плюс добавились слухи о финансовых проблемах в семье, из-за которых форвард "Барселоны" якобы хочет сбежать и с ЧМ-2026, и из каталонского клуба.
И наконец, какое в итоге место займут бразильцы после боя с шотландцами? Да, перед третьим туром они шли в лидерах, вот только марокканцы отставали от них лишь по разнице голов, которую (при должном отпоре от Шотландии) могли спокойно отыграть в матче с гаитянами.

Группа C перед третьим туром:

  1. Бразилия (4 очка);
  2. Марокко (4);
  3. Шотландия (3);
  4. Гаити (0).
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ
14 июня, 03:25

"Тартановая армия" быстро сдалась

И тут не понадобилась помощь ни оставшегося в запасе Неймара, ни травмированного Рафиньи. Уже на седьмой минуте Винисиус Жуниор после детского привоза защиты оставил не у дел вратаря и забил в пустые ворота. Третий гол звезды мадридского "Реала" на североамериканском мундиале. А где третий, там и четвертый — снова защита провалилась, и Винисиус, обокрав зазевавшегося оппонента, забил… Правда, судья пересмотрел видеоповтор и взятие ворот отменил из-за фола нападающего в атаке.
Однако бразильский лидер на этом не остановился и прямо перед перерывом замкнул навес Бруно Гимарайнса, сравнявшись по голам на ЧМ-2026 с Килианом Мбаппе (Франция) и Эрлингом Холандом (Норвегия). Впереди лишь великолепный Лионель Месси, который забил на нынешнем мировом первенстве все пять мячей сборной Аргентины.
© REUTERS / Amanda PerobelliЭпизод матча ЧМ-2026 Шотландия - Бразилия
Эпизод матча ЧМ-2026 Шотландия - Бразилия - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Amanda Perobelli
Эпизод матча ЧМ-2026 Шотландия - Бразилия

Есть еще у Бразилии крутые нападающие

Третий гол в матче и свой третий гол на турнире на исходе часа игры забил Матеус Кунья из "Манчестер Юнайтед", а выкативший на пустые ворота Бруно Гимарайнс оформил ассистентский дубль.
На этом "пентакампеоны" и их тренер Карло Анчелотти остановились, явно довольные тем перформансом, который они показали в среду. Вишенкой на торте стал долгожданный выход Неймара, который пускай и не забил, зато своим появлением на поле привел в восторг желтую половину арены "Хард Рок".
© REUTERS / Marco BelloВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© REUTERS / Marco Bello
Винисиус Жуниор

Бразилия — первая!

Она без особых проблем смяла шотландцев и позабыла про параллельный матч. А там Марокко пришлось несладко: команда Гаити первой забила чемпионам Африки, потом сравняла, но силенок на удержание ничьей не хватило. Марокканцы накидали еще два (4:2) и пробились в 1/16 финала со второй строчки. Их соперников узнаем позже.
Шотландцам же предстоит дождаться итогового рейтинга третьих мест (напомним, что из 12 команд в 1/16 финала пробьются восемь). Вероятность выхода в плей-офф небольшая, однако надежда у футболистов и их веселых фанатов, громыхнувших своими гулянками на весь мир, пока остается.

Группа C. Итоговая таблица:

  1. БРАЗИЛИЯ (7);
  2. МАРОККО (7);
  3. Шотландия (3);
  4. Гаити (0).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Роналду устал от Месси и унижений: забил два на ЧМ-2026 и вошел в историю
23 июня, 22:10
 
ФутболСпортЧМ по футболу 2026Винисиус ЖуниорМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости СпортБразилияМароккоГаитиШотландия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Босния и Герцеговина
    Катар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Канада
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Шотландия
    Бразилия
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Гаити
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Чехия
    Мексика
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Республика Корея
    1
    0
  • Футбол
    25.06 23:00
    Эквадор
    Германия
  • Футбол
    25.06 23:00
    Кюрасао
    Кот-д’Ивуар
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала