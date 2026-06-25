Shaman осудил удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса

Краткий пересказ от РИА ИИ Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK.

Ярослав Дронов (Shaman) назвал удаление сервисов VK из App Store попыткой заглушить голос россиян.

В VK заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости назвал решение Apple удалить VK из App Store попыткой заглушить голос россиян и заставить их замолчать.

В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. В компания заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.

"В современном мире есть два фронта. На одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить главное оружие человека - голос. На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций - VK" - сказал Shaman , комментируя удаление VK из App Store.

Он добавил, что России запрещают выступать с национальным флагом на международной арене. "Проще говоря, делают все, чтобы мы замолчали. Но мы не сдаемся!" - отметил он.

Артист напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобными попытками - например, в 2024 году платформа видеохостинг YouTube заблокировала каналы российских артистов, среди которых оказались Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

"В период блокировок российских YouTube-каналов я стал самым обсуждаемым артистом, сумел перехватить повестку не только в музыкальной, но и в общественно-политической сфере. Мой митинг-концерт у американского посольства с премьерой песни "Душа Нараспашку" собрал несколько тысяч человек и привлек сотни СМИ", - добавил Shaman.

Он отметил, что ведущие телеканалы и онлайн-издания вели прямые трансляции, записывали репортажи, а сама тема еще несколько недель активно обсуждалась в мировом медиапространстве и социальных сетях.

Shaman также отметил, что в недавнем релизе "Россия-мама" он вновь поднял острую тему - предательство - и выступил портив иноагентов. По его словам, клип на эту песню вызвал мощный отклик: тысячи публикаций в поддержку, споры и раздражение у предателей, которые сами себя лишили голоса.