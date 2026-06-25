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Shaman осудил удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса - РИА Новости, 25.06.2026
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23:27 25.06.2026
Shaman осудил удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса

Shaman назвал удаление VK из App Store попыткой лишить россиян голоса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкShaman
Shaman - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK.
  • Ярослав Дронов (Shaman) назвал удаление сервисов VK из App Store попыткой заглушить голос россиян.
  • В VK заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в беседе с РИА Новости назвал решение Apple удалить VK из App Store попыткой заглушить голос россиян и заставить их замолчать.
В четверг из App Store пропали все сервисы, принадлежащие VK. В VK подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. В компания заявили, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке.
"В современном мире есть два фронта. На одном слышны выстрелы, а на другом пытаются заглушить главное оружие человека - голос. На протяжении нескольких лет враги блокируют нам аккаунты на видеоплатформах, ограничивают доступ к российским приложениям, а сегодня под удар попала одна из крупнейших технологических корпораций - VK" - сказал Shaman, комментируя удаление VK из App Store.
Он добавил, что России запрещают выступать с национальным флагом на международной арене. "Проще говоря, делают все, чтобы мы замолчали. Но мы не сдаемся!" - отметил он.
Артист напомнил, что Россия уже сталкивалась с подобными попытками - например, в 2024 году платформа видеохостинг YouTube заблокировала каналы российских артистов, среди которых оказались Shaman, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.
"В период блокировок российских YouTube-каналов я стал самым обсуждаемым артистом, сумел перехватить повестку не только в музыкальной, но и в общественно-политической сфере. Мой митинг-концерт у американского посольства с премьерой песни "Душа Нараспашку" собрал несколько тысяч человек и привлек сотни СМИ", - добавил Shaman.
Он отметил, что ведущие телеканалы и онлайн-издания вели прямые трансляции, записывали репортажи, а сама тема еще несколько недель активно обсуждалась в мировом медиапространстве и социальных сетях.
Shaman также отметил, что в недавнем релизе "Россия-мама" он вновь поднял острую тему - предательство - и выступил портив иноагентов. По его словам, клип на эту песню вызвал мощный отклик: тысячи публикаций в поддержку, споры и раздражение у предателей, которые сами себя лишили голоса.
"Мы продолжаем говорить. Через творчество, музыку и образы. В четверг я выпустил новую песню "Братья-славяне" - это мой способ поддержать народ. И каждый из нас на своем месте делает все для победы нашей страны", - подчеркнул артист.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В СПЧ назвали удаление VK из App Store цифровым террором
Вчера, 20:21
 
РоссияSHAMAN (Ярослав Дронов)Григорий ЛепсОлег ГазмановAppleYouTube
 
 
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