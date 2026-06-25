Шахматистка Клейменова выиграла чемпионат мира в категории до 18 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек.

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в итальянском Монтесильвано.

В предпоследнем, 10-м туре Клейменова белыми фигурами обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу. Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до завершения турнира стала недосягаемой для занимающей второе место Пратитее Бордолои из Индии (8 очков).

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.