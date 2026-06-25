Шахматистка Клейменова выиграла чемпионат мира в категории до 18 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек.
- Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала победительницей чемпионата мира среди юношей и девушек, который проходит в итальянском Монтесильвано.
В предпоследнем, 10-м туре Клейменова белыми фигурами обыграла соотечественницу Лейлу Табермакову. Партия завершилась на 59-м ходу. Клейменова набрала 9,5 очка и за тур до завершения турнира стала недосягаемой для занимающей второе место Пратитее Бордолои из Индии (8 очков).
Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет завершится 26 июня.
Международная шахматная федерация (FIDE) в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии. 11 июня 2026 года FIDE лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства на три года или до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о прекращении деятельности на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму.