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Спасенные фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют - РИА Новости, 25.06.2026
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13:22 25.06.2026 (обновлено: 16:32 25.06.2026)
Спасенные фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют

Спасенные при пожаре фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ
Музей-панорама Оборона Севастополя после пожара в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" после пожара в результате атаки ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрагменты полотна панорамы музея обороны Севастополя, спасенные после пожара, будут отреставрированы.
  • Использовать спасенные фрагменты для восстановления панорамы, скорее всего, будет невозможно, они будут храниться в фондовом хранилище и демонстрироваться на выставках.
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Фрагменты полотна панорамы музея обороны Севастополя, которые спасли после пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ, отреставрируют для дальнейшего показа в экспозициях, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.
"Что касается спасенных фрагментов… Сегодня мы понимаем, что использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно. Они… лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы для дальнейшего показа в каких-то экспозициях и выставках", — сказал он.
Музей обороны Севастополя после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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