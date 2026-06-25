Спасенные фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Фрагменты полотна панорамы музея обороны Севастополя, которые спасли после пожара, произошедшего в результате атаки ВСУ, отреставрируют для дальнейшего показа в экспозициях, сообщил журналистам директор музея Михаил Смородкин.

"Что касается спасенных фрагментов… Сегодня мы понимаем, что использовать их в восстановлении панорамы, скорее всего, будет невозможно. Они… лягут в наше фондовое хранилище, предварительно будут отреставрированы для дальнейшего показа в каких-то экспозициях и выставках", — сказал он.