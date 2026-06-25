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В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.06.2026
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02:23 25.06.2026
В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Развожаев: электроснабжение вернулось в большинство жилых домов Севастополя

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атаки ВСУ на энергосистему Севастополя минувшей ночью пропало электричество.
  • Восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00 среды, электроснабжение вернулось в большинство жилых домов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нарушенное атакой ВСУ электроснабжение вернулось в большинство жилых домов Севастополя, восстановительные работы завершены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
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"Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23.00 (среды)... В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов". - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор предупредил о том, что необходимо соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы, это необходимо для стабилизации системы.
"Благодарю всех за терпение и спокойствие. Наши энергетики сделали все возможное в этих непростых условиях", - заключил он.
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