В Севастополе восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за атаки ВСУ на энергосистему Севастополя минувшей ночью пропало электричество.
- Восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23:00 среды, электроснабжение вернулось в большинство жилых домов.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Нарушенное атакой ВСУ электроснабжение вернулось в большинство жилых домов Севастополя, восстановительные работы завершены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Электричество в Севастополе пропало минувшей ночью из-за атаки ВСУ на энергосистему города.
"Непосредственно восстановительные работы на поврежденной инфраструктуре были завершены в 23.00 (среды)... В настоящий момент система запущена, свет вернулся в большинство жилых домов". - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор предупредил о том, что необходимо соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы, это необходимо для стабилизации системы.
"Благодарю всех за терпение и спокойствие. Наши энергетики сделали все возможное в этих непростых условиях", - заключил он.
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