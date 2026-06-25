Мать погибшего в Сербии россиянина не согласилась с версией о суициде

Краткий пересказ от РИА ИИ Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова видит нестыковки в версии о его самоубийстве.

Тело Михаила было обнаружено утром 9 июня в белградском районе Звездара, а судмедэкспертиза предполагает суицид.

Высшая прокуратура в Белграде рассматривает материалы о гибели Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова - Юлия - рассказала РИА Новости о том, что видит нестыковки в версии о его самоубийстве.

По словам матери Михаила, они созванивались ежедневно. В белградском районе Звездара утром 9 июня на улице обнаружили его тело, судмедэкспертиза предполагает суицид. Среди возвращенных полицией вещей Михаила два заблокированных айфона, ноутбук и карточка отеля.

"Миша заселился без документов, заплатил наличными, они помнят, что он поднялся наверх, потом спустился вниз с каким-то камнем... Потом опять ушел через пожарный вход. Я спросила, во сколько он регистрировался, сказали в 4.15, но судмедэксперт сказал, что 1.00 время смерти, а в 5.00 нашли его на полпути от отеля до дома… Что он делал в отеле, ума не приложу", - сказала мать погибшего, уточнив что от отеля до места, где погибший был обнаружен, 15-20 минут ходьбы.

Юлия ранее переехала из РФ Германию , откуда Михаил приехал в Сербию в августе 2025 года. Он снимал квартиру в Белграде и искал работу. Полицейские опросили Юлию в присутствии адвоката, в том числе о друзьях Михаила.

"Миша перед этим с какой-то девушкой познакомился в клубе KST, он писал про нее друзьям, и он мне про нее говорил, сербка с розовыми волосами. Он с ней всю ночь провел, на крыше сидели, говорили, их соседи видели и владелец дома, я хотела бы узнать, кто эта девушка, поговорить с ней", - сказала Юлия.

Она уточнила, что полный отчет судмедэксперта будет готов только через 2-6 месяцев, потому что лаборатория в Белграде, которая проводит токсикологический анализ, загружена работой.