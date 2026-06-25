Мать погибшего в Сербии россиянина не согласилась с версией о суициде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова видит нестыковки в версии о его самоубийстве.
- Тело Михаила было обнаружено утром 9 июня в белградском районе Звездара, а судмедэкспертиза предполагает суицид.
- Высшая прокуратура в Белграде рассматривает материалы о гибели Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова - Юлия - рассказала РИА Новости о том, что видит нестыковки в версии о его самоубийстве.
По словам матери Михаила, они созванивались ежедневно. В белградском районе Звездара утром 9 июня на улице обнаружили его тело, судмедэкспертиза предполагает суицид. Среди возвращенных полицией вещей Михаила два заблокированных айфона, ноутбук и карточка отеля.
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"Миша заселился без документов, заплатил наличными, они помнят, что он поднялся наверх, потом спустился вниз с каким-то камнем... Потом опять ушел через пожарный вход. Я спросила, во сколько он регистрировался, сказали в 4.15, но судмедэксперт сказал, что 1.00 время смерти, а в 5.00 нашли его на полпути от отеля до дома… Что он делал в отеле, ума не приложу", - сказала мать погибшего, уточнив что от отеля до места, где погибший был обнаружен, 15-20 минут ходьбы.
"Миша перед этим с какой-то девушкой познакомился в клубе KST, он писал про нее друзьям, и он мне про нее говорил, сербка с розовыми волосами. Он с ней всю ночь провел, на крыше сидели, говорили, их соседи видели и владелец дома, я хотела бы узнать, кто эта девушка, поговорить с ней", - сказала Юлия.
Она уточнила, что полный отчет судмедэксперта будет готов только через 2-6 месяцев, потому что лаборатория в Белграде, которая проводит токсикологический анализ, загружена работой.
Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Юлии – Игор Захирович - Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве.
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