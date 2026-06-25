Мать погибшего в Сербии россиянина не согласна с версией о его самоубийстве

"Мы с адвокатом пришли 17-го июня в полицию, и заявили, что не согласны с этой версией самоубийства и будем ее оспаривать… Они думают, что это суицид, но зная Мишу, это просто какая-то чушь, потому что он в самой плохой ситуации находил всегда что-то положительное и никогда не сдавался", - сказала мать погибшего.