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Мать погибшего в Сербии россиянина не согласна с версией о его самоубийстве - РИА Новости, 25.06.2026
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05:38 25.06.2026
Мать погибшего в Сербии россиянина не согласна с версией о его самоубийстве

Мать погибшего в Сербии россиянина Шишкова опровергла версию о его самоубийстве

© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда
Сотрудники полиции на улицах Белграда - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Олег Иванов
Сотрудники полиции на улицах Белграда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова Юлия не согласна с версией о его самоубийстве.
  • Тело Михаила было обнаружено утром 9 июня в белградском районе Звездара.
  • Высшая прокуратура в Белграде рассматривает материалы о гибели Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.
БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Мать погибшего в Сербии 20-летнего россиянина Михаила Шишкова – Юлия – рассказала РИА Новости, что не согласна с версией о его самоубийстве.
"Мы с адвокатом пришли 17-го июня в полицию, и заявили, что не согласны с этой версией самоубийства и будем ее оспаривать… Они думают, что это суицид, но зная Мишу, это просто какая-то чушь, потому что он в самой плохой ситуации находил всегда что-то положительное и никогда не сдавался", - сказала мать погибшего.
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Юлия ранее переехала из РФ в Германию, откуда Михаил приехал в Сербию в августе 2025 года. Он снимал квартиру в Белграде и искал работу. По словам матери, они созванивались ежедневно. В белградском районе Звездара утром 9 июня на улице обнаружили его тело, судмедэкспертиза предполагает суицид.
"Пока я не обращалась в посольство России в Белграде за помощью, обсуждаем с адвокатом возможность расследования обстоятельств смерти и консультируюсь с правозащитными организациями", - сказала Шишкова.
Как сообщил ранее РИА Новости адвокат Юлии – Игор Захирович - Высшая прокуратура в Белграде (VJТ) рассматривает материалы о гибели Михаила Шишкова, чтобы установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или речь идет о самоубийстве.
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