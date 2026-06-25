Помошников и Саутин завоевали золото юниорского ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Помошников и Иван Саутин стали победителями соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- В соревнованиях юниоров до 18 лет Помошников и Саутин набрали 315,63 балла.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские прыгуны в воду Матвей Помошников и Иван Саутин стали победителями соревнований в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Помошников и Саутин в соревнованиях юниоров до 18 лет набрали 315,63 балла. Второе место заняли немцы Вильям Йорг Да Аккманн и Финн Аве (295,29), бронзу завоевали украинцы Валерий Малеев и Дмитрий Степанов (291,87).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.