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Санкции Запада не снижают интереса к сотрудничеству с Россией, заявил посол - РИА Новости, 25.06.2026
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03:28 25.06.2026
Санкции Запада не снижают интереса к сотрудничеству с Россией, заявил посол

Посол Трофимов: санкции не снижают интереса партнеров к сотрудничеству с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что санкции Запада против партнеров России не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой.
  • МИД России ведет работу на уровне регионов, чтобы сотрудничество с партнерами было взаимовыгодным и «беспроблемным».
  • В рамках сотрудничества с Россией налаживаются новые логистические каналы и предпринимаются усилия для расчетов в национальных валютах.
КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Санкции, вводимые странами Запада против партнеров России, не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.
"У нас партнеров много во всех регионах мира. В Евразии: в разных регионах Азии, на Ближнем Востоке. Разумеется, санкции, которые вводятся против наших партнеров, оказывают влияние, но это влияние не снижает интереса (к сотрудничеству - ред.)", - сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".
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Собеседник агентства подчеркнул, что даже в условиях санкций всегда можно найти механизмы взаимодействия.
"Именно для этого работают наши службы. МИД ведет большую работу на уровне регионов для того, чтобы это сотрудничество было, назовем его "беспроблемным", взаимовыгодным", - указал он.
В рамках такого сотрудничества налаживаются новые логистические каналы, предпринимаются усилия для расчета в национальных валютах, добавил он. Запад санкциями пытался исключить Россию из созданной им системы, однако у РФ есть партнеры по всему миру: от Никарагуа до Китая, заключил Трофимов.
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РоссияМоскваЕвразияАлександр ТрофимовВ мире
 
 
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