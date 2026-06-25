Санкции Запада не снижают интереса к сотрудничеству с Россией, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов заявил, что санкции Запада против партнеров России не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой.

МИД России ведет работу на уровне регионов, чтобы сотрудничество с партнерами было взаимовыгодным и «беспроблемным».

В рамках сотрудничества с Россией налаживаются новые логистические каналы и предпринимаются усилия для расчетов в национальных валютах.

КАЛИНИНГРАД, 25 июн - РИА Новости. Санкции, вводимые странами Запада против партнеров России, не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран, Александр Трофимов.

"У нас партнеров много во всех регионах мира. В Евразии : в разных регионах Азии , на Ближнем Востоке. Разумеется, санкции, которые вводятся против наших партнеров, оказывают влияние, но это влияние не снижает интереса (к сотрудничеству - ред.)", - сказал агентству посол на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Собеседник агентства подчеркнул, что даже в условиях санкций всегда можно найти механизмы взаимодействия.

"Именно для этого работают наши службы. МИД ведет большую работу на уровне регионов для того, чтобы это сотрудничество было, назовем его "беспроблемным", взаимовыгодным", - указал он.