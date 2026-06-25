Сальвадор готов послать Венесуэле спасателей и помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Сальвадора готовы отправить в Венесуэлу 300 спасателей и медиков, а также 50 тонн оборудования и помощи.
- В сообщении добавляется, что власти предложили помощь правительству Венесуэлы через МИД страны.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Сальвадора готовы отправить пострадавшей от землетрясения Венесуэле 300 спасателей, медиков и 50 тонн оборудования и помощи, сообщил президент страны Найиб Букеле.
"Триста спасателей и медиков, а также 50 тон оборудования, лекарств и предметов первой необходимости уже готовы к тому, чтобы их отправили в Каракас", - говорится в сообщении в соцсети X Букеле.
В сообщении добавляется, что власти предложили помощь правительству Венесуэлы через МИД страны.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7,2, а вторая - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.