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Сальвадор готов послать Венесуэле спасателей и помощь - РИА Новости, 25.06.2026
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05:23 25.06.2026 (обновлено: 05:24 25.06.2026)
Сальвадор готов послать Венесуэле спасателей и помощь

Власти Сальвадора готовы отправить в Венесуэлу 300 спасателей и медиков

© РИА НовостиЗемлетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Сальвадора готовы отправить в Венесуэлу 300 спасателей и медиков, а также 50 тонн оборудования и помощи.
  • В сообщении добавляется, что власти предложили помощь правительству Венесуэлы через МИД страны.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Власти Сальвадора готовы отправить пострадавшей от землетрясения Венесуэле 300 спасателей, медиков и 50 тонн оборудования и помощи, сообщил президент страны Найиб Букеле.
"Триста спасателей и медиков, а также 50 тон оборудования, лекарств и предметов первой необходимости уже готовы к тому, чтобы их отправили в Каракас", - говорится в сообщении в соцсети X Букеле.
В сообщении добавляется, что власти предложили помощь правительству Венесуэлы через МИД страны.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7,2, а вторая - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие.
Землетрясение в Венесуэле. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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В миреВенесуэлаСальвадорКаракасНайиб БукелеЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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