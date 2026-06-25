Собственный завод по производству топлива планируют запустить на Сахалине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Сахалине может заработать собственное предприятие по производству топлива к 2030 году.
- Южно-Киринское месторождение проекта «Сахалин-3» планируется ввести в активную фазу эксплуатации в 2028 году, оно станет ресурсной базой будущего завода.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Собственное предприятие по производству топлива на Сахалине может заработать уже к 2030 году, сказал в четверг губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями региона.
"Работаем над этим совместно с "Газпромом", рассчитываем запустить предприятие к 2030 году. К этому времени на полную мощность выйдет Южно-Киринское месторождение, которое станет ресурсной базой будущего завода", - отметил глава региона.
Лимаренко добавил, что с вводом нового объекта топливо на Сахалине и Курилах станет доступнее для жителей и бизнеса.
Южно-Киринское газоконденсатное месторождение проекта "Сахалин-3" на северо-восточном шельфе острова планируется ввести в активную фазу эксплуатации в 2028 году.