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Собственный завод по производству топлива планируют запустить на Сахалине - РИА Новости, 25.06.2026
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11:00 25.06.2026
Собственный завод по производству топлива планируют запустить на Сахалине

Собственный завод по производству топлива планируют запустить на Сахалине к 2030

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин
Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на побережье Охотского моря с мыса Острый на острове Сахалин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Сахалине может заработать собственное предприятие по производству топлива к 2030 году.
  • Южно-Киринское месторождение проекта «Сахалин-3» планируется ввести в активную фазу эксплуатации в 2028 году, оно станет ресурсной базой будущего завода.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Собственное предприятие по производству топлива на Сахалине может заработать уже к 2030 году, сказал в четверг губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии с жителями региона.
"Работаем над этим совместно с "Газпромом", рассчитываем запустить предприятие к 2030 году. К этому времени на полную мощность выйдет Южно-Киринское месторождение, которое станет ресурсной базой будущего завода", - отметил глава региона.
Лимаренко добавил, что с вводом нового объекта топливо на Сахалине и Курилах станет доступнее для жителей и бизнеса.
Южно-Киринское газоконденсатное месторождение проекта "Сахалин-3" на северо-восточном шельфе острова планируется ввести в активную фазу эксплуатации в 2028 году.
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ЭкономикаСахалинВалерий ЛимаренкоГазпром
 
 
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