© Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области Полицейские Сахалина задержали группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 млн рублей

На Сахалине задержали браконьеров с большой партией морских гребешков

Краткий пересказ от РИА ИИ На юге Сахалина полиция задержала группу браконьеров, выловивших морских гребешков на сумму более 3 миллионов рублей.

Нелегальный промысел организовал 50-летний житель Новосибирской области, который привлек в преступную группу пятерых знакомых из Приморья и с Сахалина.

У браконьеров изъяты 2074 свежевыловленных морских гребешка и еще 200 килограммов в замороженном виде, а также автомобили, лодки, водолазное оборудование и другие средства для незаконной добычи.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция задержала на юге Сахалина группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД России.

По ее информации, нелегальный промысел морского деликатеса в акватории залива Анивский организовал 50-летний житель Новосибирской области и привлек в преступную группу пятерых знакомых из Приморья и с Сахалина . Он обеспечил подельников необходимым снаряжением и оборудованием.

"Двое фигурантов обладали навыками водолазного дела и осуществляли непосредственный сбор морского гребешка, остальные отвечали за транспортировку нелегального улова и мониторинг окружающей обстановки. Незаконно добытые биоресурсы браконьеры перевозили в частный гараж в Аниве для хранения, расфасовки и дальнейшей продажи третьим лицам". – говорится в сообщении.

В ходе осмотра гаражного бокса оперативники изъяли 2074 свежевыловленных морских гребешка и еще 200 килограммов в замороженном виде, а также автомобили, лодки, водолазное оборудование, рации, подводные скутеры, лодочные моторы и GPS-навигаторы.

"Предварительная сумма ущерба, причиненного противоправной деятельностью сообщников, составила более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов организованной группой)", - отмечает пресс-служба ведомства.