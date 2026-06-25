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На Сахалине задержали браконьеров с большой партией морских гребешков - РИА Новости, 25.06.2026
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14:19 25.06.2026 (обновлено: 14:37 25.06.2026)
На Сахалине задержали браконьеров с большой партией морских гребешков

На Сахалине задержали выловивших морских гребешков на 3 млн рублей браконьеров

© Пресс-служба УМВД России по Сахалинской областиПолицейские Сахалина задержали группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 млн рублей
Полицейские Сахалина задержали группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 млн рублей - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
Полицейские Сахалина задержали группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 млн рублей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Сахалина полиция задержала группу браконьеров, выловивших морских гребешков на сумму более 3 миллионов рублей.
  • Нелегальный промысел организовал 50-летний житель Новосибирской области, который привлек в преступную группу пятерых знакомых из Приморья и с Сахалина.
  • У браконьеров изъяты 2074 свежевыловленных морских гребешка и еще 200 килограммов в замороженном виде, а также автомобили, лодки, водолазное оборудование и другие средства для незаконной добычи.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Полиция задержала на юге Сахалина группу браконьеров, выловивших морских гребешков на 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба МВД России.
По ее информации, нелегальный промысел морского деликатеса в акватории залива Анивский организовал 50-летний житель Новосибирской области и привлек в преступную группу пятерых знакомых из Приморья и с Сахалина. Он обеспечил подельников необходимым снаряжением и оборудованием.
"Двое фигурантов обладали навыками водолазного дела и осуществляли непосредственный сбор морского гребешка, остальные отвечали за транспортировку нелегального улова и мониторинг окружающей обстановки. Незаконно добытые биоресурсы браконьеры перевозили в частный гараж в Аниве для хранения, расфасовки и дальнейшей продажи третьим лицам". – говорится в сообщении.
В ходе осмотра гаражного бокса оперативники изъяли 2074 свежевыловленных морских гребешка и еще 200 килограммов в замороженном виде, а также автомобили, лодки, водолазное оборудование, рации, подводные скутеры, лодочные моторы и GPS-навигаторы.
"Предварительная сумма ущерба, причиненного противоправной деятельностью сообщников, составила более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов организованной группой)", - отмечает пресс-служба ведомства.
На время расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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