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Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал в Рязани - РИА Новости, 25.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:24 25.06.2026

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал в Рязани

© Shutterstock/FOTODOM / BearFotosВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / BearFotos
Вид на Рязань. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. В Рязани стартовал финал XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором участвуют более 200 победителей областных этапов из 80 субъектов России, а также ветераны боевых действий, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что губернатор Рязанской области Павел Малков на церемонии открытия соревновательной программы поприветствовал финалистов XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходит в Рязанской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".
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По данным пресс-службы, в финале в очно-дистанционном формате принимают участие более 200 победителей областных этапов из 80 субъектов РФ, а также ветераны боевых действий. Оценивается, насколько уверенно пенсионеры работают со смартфонами, умеют защищать личные данные в интернете и используют цифровые сервисы в повседневной жизни. Для ветеранов боевых действий предусмотрена спецноминация "Защитник Отечества". Награждение победителей пройдет 26 июня.
Губернатор выразил благодарность за доверие и всестороннюю поддержку региона министерству труда и социальной защиты РФ и Союзу пенсионеров России.
"Уверен, что возраст – не помеха, особенно интеллектуальным занятиям и развитию. Мы стараемся, чтобы в Рязанской области было как можно больше возможностей для людей старшего поколения. Реализуем целый региональный проект "Активное долголетие – Здоровая Рязань", который объединяет огромное количество разных площадок, в том числе спортивных, творческих, а также по развитию навыков цифровой грамотности", - приводятся в сообщении слова Павла Малкова.
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