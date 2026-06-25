Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал в Рязани

РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. В Рязани стартовал финал XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, в котором участвуют более 200 победителей областных этапов из 80 субъектов России, а также ветераны боевых действий, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что губернатор Рязанской области Павел Малков на церемонии открытия соревновательной программы поприветствовал финалистов XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходит в Рязанской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".

По данным пресс-службы, в финале в очно-дистанционном формате принимают участие более 200 победителей областных этапов из 80 субъектов РФ, а также ветераны боевых действий. Оценивается, насколько уверенно пенсионеры работают со смартфонами, умеют защищать личные данные в интернете и используют цифровые сервисы в повседневной жизни. Для ветеранов боевых действий предусмотрена спецноминация "Защитник Отечества". Награждение победителей пройдет 26 июня.

Губернатор выразил благодарность за доверие и всестороннюю поддержку региона министерству труда и социальной защиты РФ и Союзу пенсионеров России.