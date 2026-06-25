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Посол Румынии прибыл в МИД России - РИА Новости, 25.06.2026
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15:01 25.06.2026 (обновлено: 15:03 25.06.2026)
Посол Румынии прибыл в МИД России

Истрате прибыл в МИД России для объявления ответа на закрытие генконсульства

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 25 июня 2026
Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в России Кристиан Истрате у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 25 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Румынии прибыл в МИД России.
  • В МИД России послу Румынии объявят об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол Румынии прибыл в МИД России, здесь, как ожидается, ему будет заявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства, передает корреспондент РИА Новости.
Машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что румынскому послу будет объявлено об ответных мерах российской стороны за закрытие генконсульства в Констанце.
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