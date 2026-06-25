Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Румынии прибыл в МИД России.
- В МИД России послу Румынии объявят об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Посол Румынии прибыл в МИД России, здесь, как ожидается, ему будет заявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства, передает корреспондент РИА Новости.
Машина посла только что подъехала к зданию на Смоленской.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что румынскому послу будет объявлено об ответных мерах российской стороны за закрытие генконсульства в Констанце.
В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России
8 июня, 06:53