Краткий пересказ от РИА ИИ Джеордже Симион, лидер оппозиционного «Альянса за объединение румын» (AUR), заявил об отсутствии демократии и свободных выборов в Румынии.

Симион считает, что политическая система Румынии перестала функционировать как демократическая.

AUR поддерживала политика Кэлина Джеорджеску и считает, что он должен играть важную роль в румынском государстве, а нынешнее руководство Румынии является нелегитимным.

КИШИНЕВ, 25 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Румынии "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион заявил об отсутствии демократии и свободных выборов в республике, отметив, что политическая система страны перестала функционировать как демократическая.

AUR является одной из наиболее заметных оппозиционных сил, чья риторика строится на активном неприятии текущего политического курса официального Бухареста

"С декабря 2024 года в Румынии больше нет демократии, и все, во что верило поколение моих родителей, на самом деле было ложью. У нас нет демократии, нет свободных выборов, нет смены власти", - цитирует Симиона румынское изданеи Gândul ("Мысль").

В ходе беседы лидер AUR затронул вопрос своего отношения к политику Кэлину Джеорджеску, который в ходе президентской кампании 2024 года подвергся беспрецедентному давлению и был фактически отстранен от борьбы за пост главы государства после резкого роста поддержки избирателей. Симион отметил, что партия AUR поддерживала Джеорджеску и считает, что он должен играть важную роль в румынском государстве, а нынешнее руководство Румынии является нелегитимным.