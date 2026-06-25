Краткий пересказ от РИА ИИ Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией, и проект будет передан на рассмотрение в Сенат.

Председатель комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что Румыния проверяет международную реакцию на политику поглощения Молдавии.

По мнению Сафонова, сближение Молдавии с Румынией обусловлено напряжением в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине и стремлением ослабить влияние России.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Румыния проверяет международную реакцию на политику поглощения Молдавии, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.

Ранее нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией , проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.

"Происшедшее не является каким-то несерьёзным и формальным шагом. Это зондаж на тему: как будет воспринят этот экспансионистский курс на международной арене. Расчет на то, что ярые противники России в лице "ястребов" из Евросоюза поддержат новую оккупацию молдавских, приднестровских и гагаузских земель ради полного уничтожения влияния России, к войне с которой ЕС готовится", - сказал Сафонов.

Депутат ПМР также считает, что по ускоренной программе Молдавию в ЕС никто принимать не будет. По его словам, сегодня проще включить Молдавию в состав Румынии, чтобы одновременно весь правый берег Днестра оказался в составе НАТО, куда входит Румыния. "Администрация президента Молдавии Майи Санду готова к такому повороту. Более того, она работает над этим. Одна продажа румынам единственного морского порта Молдавии - Джурджулешт - чего стоит", - отметил Сафонов.

Он также считает, что сразу конкретных шагов по объединению Молдавии и Румынии не последует. По его словам, в Бухаресте понимают, что Приднестровье и Гагаузия не будут молча смотреть на такое поглощение.

"Но в рамках конфронтации ЕС, НАТО с Россией такой дерзкий акт выглядит логичным. Румыния всегда умела извлекать выгоду из противоречий больших держав и блоков. Поэтому Бухарест, как это он часто делал в моменты мировых кризисов, вновь поднимает ставки", - полагает Сафонов.

Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.