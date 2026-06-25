В ПМР прокомментировали политику Румынии в отношении Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией, и проект будет передан на рассмотрение в Сенат.
- Председатель комиссии по внешней политике и международным связям Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов считает, что Румыния проверяет международную реакцию на политику поглощения Молдавии.
- По мнению Сафонова, сближение Молдавии с Румынией обусловлено напряжением в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине и стремлением ослабить влияние России.
ТИРАСПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Румыния проверяет международную реакцию на политику поглощения Молдавии, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов.
Ранее нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об объединении с Молдавией, проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Проект был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически.
"Происшедшее не является каким-то несерьёзным и формальным шагом. Это зондаж на тему: как будет воспринят этот экспансионистский курс на международной арене. Расчет на то, что ярые противники России в лице "ястребов" из Евросоюза поддержат новую оккупацию молдавских, приднестровских и гагаузских земель ради полного уничтожения влияния России, к войне с которой ЕС готовится", - сказал Сафонов.
Депутат ПМР также считает, что по ускоренной программе Молдавию в ЕС никто принимать не будет. По его словам, сегодня проще включить Молдавию в состав Румынии, чтобы одновременно весь правый берег Днестра оказался в составе НАТО, куда входит Румыния. "Администрация президента Молдавии Майи Санду готова к такому повороту. Более того, она работает над этим. Одна продажа румынам единственного морского порта Молдавии - Джурджулешт - чего стоит", - отметил Сафонов.
Он также считает, что сразу конкретных шагов по объединению Молдавии и Румынии не последует. По его словам, в Бухаресте понимают, что Приднестровье и Гагаузия не будут молча смотреть на такое поглощение.
"Но в рамках конфронтации ЕС, НАТО с Россией такой дерзкий акт выглядит логичным. Румыния всегда умела извлекать выгоду из противоречий больших держав и блоков. Поэтому Бухарест, как это он часто делал в моменты мировых кризисов, вновь поднимает ставки", - полагает Сафонов.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. По мнению местных аналитиков, сближению Кишинева с Бухарестом способствует напряжение в отношениях с РФ из-за конфликта на Украине.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Бессарабии, взяв под контроль междуречье Прута и Днестра и проведя восточную границу по Днестру (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с Румынией. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Согласно опросам, лишь 35% жителей Молдавии поддерживают этот процесс.