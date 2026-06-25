В России началась сборка первых серийных двигателей ПД-8 для "Суперджета"

Краткий пересказ от РИА ИИ Объединенная двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет».

При разработке двигателя ПД-8 были внедрены 17 принципиально новых технологий, и его создание заняло вдвое меньше времени, чем общемировая практика.

Первые серийные силовые установки ПД-8 будут переданы заказчику в ближайшие месяцы.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов "Суперджет", сообщила журналистам руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации ОДК "Ростеха" Екатерина Рухлова.

Объединенная двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов "Суперджет". Чтобы модернизировать и ускорить процесс производства, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы", - сказала Рухлова.

Она напомнила, что авиационный двигатель ПД-8 создан на "ОДК-Сатурн". В июне 2026 года на новейшую силовую установку был выдан сертификат типа, который подтвердил ее соответствие требованиям и нормам летной годности. Параллельно с проведением сертификационных испытаний на предприятии была реализована технологическая подготовка производства, а также выстроены эффективные кооперационные связи для поставки комплектующих.

"Наши двигателестроители сделали то, что еще недавно казалось невозможным: всего за шесть лет, то есть вдвое быстрее общемировой практики, создали новый отечественный авиационный двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета "Суперджет". При разработке новой силовой установки были внедрены 17 принципиально новых технологий. Сейчас стоит задача выйти на ритмичное серийное производство двигателей", – отметила Рухлова.

В ходе подготовки к серийному производству на "ОДК-Сатурн" было закуплено и введено в эксплуатацию порядка 100 единиц современных станков и установок, приобретен необходимый режущий и контрольный инструмент.

"На текущий момент изготовлены первые моторокомплекты для сборки серийных силовых установок. Их поставка на авиазавод ОАК и установка на крыло "Суперджета" запланированы в ближайшее время. Производственные мощности предприятия готовы к высокому темпу работ и будут выстроены с учетом потребностей нашего заказчика. Наша цель – непрерывно улучшать и оптимизировать процесс изготовления", – отметил также и генеральный директор "ОДК-Сатурн" Илья Конюхов.