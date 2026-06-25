Врач объяснил, почему даже в жаркую погоду мерзнут руки

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Холодные руки и ноги даже в жаркую погоду могут быть признаком того, что человеческий организм сберегает тепло для жизненно важных органов, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Кроме того, врач подчеркнул, что иногда ощущение холода в конечностях свидетельствует о патологических процессах, которые вызывают спазм сосудов или холодящие вибрации по телу. Специалист посоветовал в случае обнаружения неблагоприятных симптомов пройти медицинское обследование для определения дальнейшей тактики лечения.