Врач объяснил, почему даже в жаркую погоду мерзнут руки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Холодные руки и ноги даже в жаркую погоду могут быть признаком дисфункции терморегуляторных механизмов организма.
- Организм человека может сберегать тепло для определенных органов, пояснил старший преподаватель кафедры хирургии Александр Умнов.
- Врач посоветовал пройти медицинское обследование при обнаружении неблагоприятных симптомов, таких как ощущение холода в конечностях.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Холодные руки и ноги даже в жаркую погоду могут быть признаком того, что человеческий организм сберегает тепло для жизненно важных органов, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Феномен холодных кистей рук или холодных стоп в обычных, нормальных и вполне теплых условиях может быть обусловлен дисфункцией терморегуляторных механизмов, а не абстрактным объяснением о плохом кровоснабжении тканей и конечностей. То есть организм человека в определенные моменты или практически на постоянной основе начинает сберегать тепло для определенных органов", - пояснил изданию "Газета.ру" Умнов.
Кроме того, врач подчеркнул, что иногда ощущение холода в конечностях свидетельствует о патологических процессах, которые вызывают спазм сосудов или холодящие вибрации по телу. Специалист посоветовал в случае обнаружения неблагоприятных симптомов пройти медицинское обследование для определения дальнейшей тактики лечения.